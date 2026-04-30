Viaja con el Villarreal CF a Mallorca: Mediterráneo sortea un desplazamiento doble para vivir el partido en Son Moix

Seguir al Villarreal CF fuera de casa siempre tiene algo especial. Hacerlo en un destino como Mallorca, aún más. Ahora, Mediterráneo brinda a sus suscriptores la oportunidad de vivir esta experiencia en primera persona gracias a un nuevo sorteo exclusivo: un viaje para dos personas para asistir al partido entre el RCD Mallorca y el Villarreal CF en el estadio de Son Moix.

Una ocasión única para combinar fútbol y escapada en uno de los destinos más atractivos del calendario, acompañando al Submarino Amarillo en un desplazamiento que promete emoción tanto dentro como fuera del campo.

Con la llegada del buen tiempo, Mallorca se convierte en uno de los destinos más apetecibles para disfrutar de una escapada diferente. Fútbol, ambiente mediterráneo y la oportunidad de acompañar al Villarreal CF lejos de casa se combinan en una experiencia perfecta para vivir un fin de semana especial.

El partido ante el Mallorca en Son Moix será la excusa ideal para descubrir la isla, compartir el viaje con quien tú elijas y disfrutar de una jornada futbolera en un entorno único. Una propuesta pensada para sacar el máximo partido al desplazamiento: animar al Submarino Amarillo y, al mismo tiempo, disfrutar de uno de los destinos más atractivos del calendario.

Una experiencia completa para dos personas

El ganador del sorteo disfrutará, junto a un acompañante, de un viaje organizado al detalle para que la única preocupación sea disfrutar del fútbol y del entorno.

El premio incluye:

Viaje de ida y vuelta a Mallorca

Alojamiento en hotel

Entradas para el partido Mallorca - Villarreal CF en Son Moix

Una oportunidad perfecta para vivir el fútbol desde dentro, compartir la experiencia y acompañar al Villarreal CF en uno de sus desplazamientos. Una experiencia fuera de lo común.

Un sorteo exclusivo para suscriptores

Este sorteo forma parte de las ventajas que Mediterráneo ofrece a su comunidad de suscriptores, que además de acceder a contenido exclusivo, pueden disfrutar de experiencias únicas vinculadas al Villarreal CF.

Participar es muy sencillo: si ya eres suscriptor, solo tienes que completar el formulario habilitado. Y si aún no lo eres, puedes suscribirte y participar en el sorteo, además de acceder a todos los beneficios.

Mallorca, fútbol y Villarreal CF. Un plan diferente, una experiencia completa… y la posibilidad de vivirlo en primera persona.