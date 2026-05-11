¡Sorteo! Gana dos entradas para el CD Castellón - Cádiz CF en Castalia

La temporada entra en sus últimas cuatro jornadas y el CD Castellón afronta en Castalia un partido de máxima importancia para proteger su plaza en la zona de playoff de ascenso. El conjunto albinegro llega al duelo ante el Cádiz CF con la necesidad de reencontrarse con la victoria después del pinchazo sufrido en su último encuentro como local frente al Córdoba CF.

El ascenso directo se ha alejado, pero el objetivo del playoff sigue plenamente en manos del Castellón. Para conseguirlo, sumar de tres se ha convertido en una obligación, especialmente con rivales como Málaga CF, Burgos CF y SD Eibar apretando por detrás y reduciendo al mínimo el margen de error en la parte alta de LaLiga Hypermotion.

Castalia, escenario de una final por el playoff

El choque ante el Cádiz llega con mucho en juego para ambos equipos. El Castellón quiere asegurar su posición entre los seis primeros y llegar con fuerza al tramo decisivo del campeonato, mientras que el conjunto gaditano vive una situación muy delicada.

Ese contexto convierte el partido en una cita cargada de tensión competitiva. Para los albinegros, ganar significaría dar un paso clave hacia el playoff; para el Cádiz, sumar en Castalia puede ser vital en su pelea por la permanencia.

El CD Castellón - Cádiz CF será además el penúltimo partido en casa del conjunto orellut esta temporada, una razón más para que la afición vuelva a llenar Castalia y empuje al equipo en una tarde decisiva.

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