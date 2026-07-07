'Mediterráneo' sortea 5 entradas dobles para disfrutar de Aquarama este verano

El verano en Castellón tiene una cita imprescindible con Aquarama. El parque acuático de Benicàssim, uno de los destinos de ocio familiar más conocidos de la provincia, celebra esta temporada su 40 aniversario y Mediterráneo quiere celebrarlo con sus lectores sorteando 5 entradas dobles para disfrutar de una jornada en sus instalaciones (durante el mes de julio).

El sorteo permitirá a cinco ganadores acudir acompañados a uno de los parques acuáticos más emblemáticos de la Comunitat Valenciana, situado en Benicàssim y convertido desde hace cuatro décadas en una de las paradas habituales para familias, grupos de amigos y visitantes que buscan planes refrescantes durante los meses de verano.

Aquarama, 40 años de diversión en Benicàssim

Aquarama cumple 40 años como uno de los grandes referentes del ocio acuático en Castellón. Desde su apertura, el parque ha acompañado a varias generaciones de visitantes y se ha consolidado como una de las propuestas más reconocibles del verano en Benicàssim.

El parque llega a esta temporada con una imagen renovada y nuevas experiencias para el público, dentro de una campaña especial vinculada a su aniversario. Entre las novedades de este año también destaca la incorporación de nuevos espacios y una oferta gastronómica actualizada, con el objetivo de reforzar la experiencia de los visitantes más allá de las atracciones acuáticas.

Un plan de verano para toda la provincia

Aquarama se ha convertido en uno de los planes más populares para quienes pasan el verano en Castellón. Su ubicación en Benicàssim, uno de los municipios turísticos más destacados de la provincia, lo sitúa como una opción ideal tanto para residentes como para quienes visitan la costa castellonense durante las vacaciones.

El parque ofrece propuestas para diferentes edades, desde zonas pensadas para los más pequeños hasta atracciones para quienes buscan emociones fuertes. Esta variedad ha hecho que Aquarama mantenga su atractivo año tras año y siga siendo una de las visitas más esperadas del verano para muchas familias.

Cómo participar en el sorteo de Mediterráneo

Mediterráneo sortea 5 entradas dobles para Aquarama (canjeables durante el mes de julio), por lo que cada ganador podrá disfrutar del premio junto a un acompañante.

Para participar en el sorteo, los lectores deberán acceder al formulario habilitado a continuación y completar los datos solicitados dentro del plazo establecido. Una vez finalizado el periodo de participación, se seleccionará a los ganadores entre todas las personas inscritas correctamente.

Los nombres de los ganadores se comunicarán a través de los canales habituales de Mediterráneo y recibirán las indicaciones necesarias para canjear sus entradas.

Un aniversario muy especial

La celebración del 40 aniversario convierte esta temporada en una de las más especiales para Aquarama. Cuatro décadas después de su apertura, el parque acuático de Benicàssim sigue siendo uno de los grandes símbolos del ocio estival en Castellón y un espacio asociado a los recuerdos de verano de varias generaciones.

Con este sorteo, Mediterráneo ofrece a sus lectores la oportunidad de vivir una jornada de diversión, agua y descanso en uno de los parques acuáticos más representativos de la provincia.