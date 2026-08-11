¡Sorteo! Gana una entrada doble de día para el Rototom Sunsplash 2026 en Benicàssim

El Rototom Sunsplash 2026 vuelve a convertir Benicàssim en uno de los grandes puntos de encuentro de la música reggae, la cultura y la convivencia internacional. Y para celebrarlo, El Periódico Mediterráneo pone en marcha un nuevo sorteo exclusivo para suscriptores: 10 entradas dobles de día para vivir desde dentro uno de los festivales más emblemáticos del verano en la provincia de Castellón.

En total, habrá 10 ganadores, y cada uno recibirá una entrada doble de día para disfrutar junto a otra persona del día que quieran. Una oportunidad única para formar parte del ambiente del Rototom, una cita que cada año reúne a miles de asistentes en Benicàssim y que se ha consolidado como uno de los festivales de reggae más importantes de Europa.

La edición de 2026 del Rototom Sunsplash se celebra en Benicàssim del 16 al 22 de agosto, con una programación que combina música en directo, cultura, actividades, espacios de debate, gastronomía y propuestas pensadas para todos los públicos. Además, el festival inaugurará oficialmente su experiencia el 16 de agosto con una Welcome Party, concebida como una jornada previa para empezar a vivir el espíritu Rototom desde el primer momento.

Rototom Sunsplash 2026: música, cultura y experiencia en Benicàssim

El Rototom Sunsplash no es solo un festival de música. Su propuesta va más allá de los conciertos y ha convertido a Benicàssim en un escenario internacional donde conviven artistas, público y actividades vinculadas a la cultura reggae, el pensamiento crítico, la sostenibilidad y el bienestar.

Bajo el lema de este año, “The Place to Be”, la 31ª edición del festival refuerza su papel como una de las citas imprescindibles del calendario musical en la Comunitat Valenciana. La organización ha destacado que la agenda diaria del Rototom se prolongará durante 12 horas ininterrumpidas, con propuestas para disfrutar durante toda la jornada.

En esta edición, el festival también potenciará su programación extramusical, con actividades relacionadas con el autocuidado, la gastronomía inclusiva, la moda ética y la agroecología, reforzando su identidad como una experiencia cultural completa en Benicàssim.

Un sorteo exclusivo para suscriptores de Mediterráneo

Este sorteo está dirigido exclusivamente a los suscriptores de El Periódico Mediterráneo, que podrán optar a una de las 10 entradas dobles de día para el Rototom Sunsplash 2026. Con esta iniciativa, Mediterráneo quiere premiar la fidelidad de sus lectores y acercarles algunas de las experiencias culturales y musicales más destacadas de la provincia.

La participación estará abierta hasta el jueves 13 de agosto a las 23:59 horas. Una vez cerrado el plazo, los ganadores se anunciarán durante el viernes 14 de agosto.

Cómo participar en el sorteo

Los suscriptores de El Periódico Mediterráneo pueden inscribirse en el sorteo a través del siguiente cuestionario. La participación es gratuita y exclusiva para abonados.

Si todavía no eres suscriptor, este es un buen momento para unirte y empezar a disfrutar de todas las ventajas: información local de calidad, contenidos exclusivos, promociones especiales y sorteos como este para vivir el Rototom Sunsplash 2026 en Benicàssim.

Participa y consigue una de las 10 entradas dobles de día para disfrutar del Rototom Sunsplash 2026, una de las grandes citas musicales del verano en Castellón.