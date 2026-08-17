¡Sorteo! Gana dos entradas para el debut del CD Castellón en el Sky Fi Castalia

El CD Castellón vuelve al Sky Fi Castalia y lo hace con la ilusión renovada después de un estreno prometedor en LaLiga Hypermotion. El conjunto albinegro arrancó la temporada con una victoria de mérito ante la Real Sociedad B por 0-1, un triunfo fuera de casa que dejó buenas sensaciones y confirmó que el equipo quiere seguir dando que hablar.

Tras convertirse en una de las grandes sensaciones de la pasada temporada, el Castellón afronta este nuevo curso con expectativas altas. La afición orellut espera mucho de un equipo que ya ha demostrado personalidad, competitividad y capacidad para responder en escenarios exigentes. Ahora llega el momento de reencontrarse con su gente en Castalia.

El rival será el CE Sabadell, un recién ascendido que visitará Castellón con la ambición de competir en uno de los estadios con más ambiente de la categoría. El duelo Del 23 de agosto, supondrá el debut del CD Castellón en casa esta temporada y una primera prueba importante para confirmar las buenas sensaciones del arranque liguero.

Castalia vuelve a latir con el CD Castellón

El regreso del fútbol a Castalia siempre tiene algo especial. Después de comenzar la temporada ganando lejos de casa, el equipo albinegro buscará ahora brindar la primera alegría del curso a su afición.

El CD Castellón - CE Sabadell reúne varios ingredientes de interés: el estreno en casa, la visita de un recién ascendido y la oportunidad de comprobar si el conjunto orellut puede mantener la línea ascendente que mostró en la primera jornada. Un partido ideal para disfrutar del fútbol en directo y acompañar al equipo en el inicio de una temporada cargada de ilusión.

Con motivo de este encuentro, El Periódico Mediterráneo pone en marcha un sorteo de dos entradas para que sus suscriptores puedan vivir desde las gradas el primer partido del CD Castellón en Castalia esta temporada.

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Con este sorteo, Mediterráneo quiere premiar la fidelidad de sus suscriptores y acercarles una de las citas deportivas más esperadas del inicio de temporada: el regreso del CD Castellón a Castalia.

Cómo participar en el sorteo

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*Los ganadores se publicarán en esta misma noticia durante la tarde del jueves.

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