¡Sorteo para suscriptores! Gana una de las 5 entradas dobles para disfrutar de Aquarama en septiembre

Ser suscriptor de Mediterráneo significa estar cada día al tanto de todo lo que ocurre en Castellón, pero también disfrutar de ventajas y experiencias exclusivas. Como agradecimiento a la fidelidad, la confianza y el compromiso de quienes forman parte de nuestra comunidad, Mediterráneo pone en marcha un nuevo sorteo especialmente pensado para sus lectores más fieles.

En esta ocasión, el periódico sortea cinco entradas dobles para Aquarama, el conocido parque acuático de Benicàssim, que podrán disfrutarse durante el mes de septiembre.

Una oportunidad para despedir el verano entre piscinas, toboganes acuáticos y diversión en uno de los espacios de ocio más reconocibles de la provincia de Castellón, acompañado de quien tú quieras.

Cinco entradas dobles para Aquarama

En total habrá cinco ganadores y cada uno recibirá dos entradas para Aquarama, que solo podrán utilizarse durante el mes de septiembre.

El sorteo permanecerá abierto hasta el domingo 30 de agosto. Para participar, los suscriptores de Mediterráneo deberán inscribirse a través del siguiente formulario:

Los nombres de los ganadores se darán a conocer el lunes 31 de agosto. Mediterráneo contactará vía correo electrónico con ellos para comunicarles el premio y facilitarles las indicaciones necesarias para disfrutar de sus entradas.

Una ventaja más por ser suscriptor de Mediterráneo

Este nuevo sorteo forma parte de las ventajas que Mediterráneo ofrece periódicamente a sus suscriptores como forma de agradecer su apoyo y su compromiso con el periódico.

Sorteos, promociones y experiencias exclusivas se suman así al acceso a los contenidos de Mediterráneo para ofrecer ventajas adicionales a quienes confían cada día en nuestro trabajo.

Si eres suscriptor de Mediterráneo, participa antes del domingo 30 de agosto a las 23:59h y consigue una de las cinco entradas dobles para disfrutar de Aquarama durante septiembre.