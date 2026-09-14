¡Sorteo! Gana entradas para el CD Castellón -Tenerife en el Sky Fi Castalia

El CD Castellón vuelve a Castalia lanzado. El conjunto albinegro atraviesa un momento espectacular tras remontar en el campo del Girona, una victoria de carácter que le permite seguir como líder en solitario de LaLiga Hypermotion y confirmar un arranque histórico para el club orellut.

El equipo ha comenzado la temporada como un tiro, con confianza, personalidad y una capacidad competitiva que ha disparado la ilusión de la afición. Cada jornada refuerza la sensación de que este Castellón está preparado para competir contra cualquiera y mirar de frente a los grandes retos de la categoría.

Pero el partido de este sábado no será uno más. Enfrente estará el CD Tenerife, otro de los equipos que mejor ha iniciado el campeonato. El conjunto canario llega tercero en la clasificación, con 10 puntos de 15 posibles, y se presenta en Castalia como una de las grandes pruebas para medir el verdadero nivel del líder.

Un duelo de altura en LaLiga Hypermotion

El CD Castellón - Tenerife reúne todos los ingredientes de una gran cita: el líder en solitario, un rival directo en plena forma y un estadio que volverá a empujar desde el primer minuto. El conjunto albinegro quiere aprovechar el respaldo de su afición para demostrar que su gran inicio no es casualidad y que puede aspirar a ser el mejor equipo de LaLiga Hypermotion.

Castalia vivirá un partido de máxima exigencia, con dos equipos que han arrancado la temporada con ambición y resultados. Para el Castellón, ganar supondría reforzar todavía más su liderato y mandar un mensaje claro al resto de la categoría.

Con motivo de este encuentro, El Periódico Mediterráneo pone en marcha un sorteo de entradas para que sus suscriptores puedan disfrutar en directo del CD Castellón - Tenerife este sábado 19 a las 18:30 horas en Castalia.

Un sorteo exclusivo para suscriptores

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Con este sorteo, Mediterráneo quiere premiar la fidelidad de sus lectores y acercarles una de las citas más atractivas del inicio de temporada: un duelo entre dos equipos en plena forma y con el liderato albinegro como gran protagonista.

Cómo participar en el sorteo

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Participa y vive en directo el CD Castellón - Tenerife en Castalia. Una oportunidad para acompañar al conjunto albinegro en un partido clave para confirmar su gran arranque y seguir disfrutando de un líder que ha devuelto la ilusión a la afición orellut.