Incertidumbre en una parte importante de los 31.494 castellonenses, entre policías, guardia civiles, bomberos, farmacéuticos, docentes y los nacidos en el 1965, que han recibido la vacuna de AstraZeneca. Una inquietud que afecta en especial a aquellos a los que se les ha administrado la dosis en cuestión y tienen menos de 60 años, ya que se ha acordado no inocularles este inyectable lo que deja en el aire qué ocurrirá con las segundas dosis que hay que poner 12 semanas después de la primera.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, lanzó ayer un llamamiento a la «tranquilidad» porque hay de margen hasta el mes de junio para que los técnicos determinen si es necesaria la segunda dosis ya que estudios actuales cifran la inmunización con solo la primera inyección en un 76%. Por tanto, ahora los expertos deberán decidir si a los menores de 60 años vacunados con Astrazeneca se les administra la segunda de esta compañía, solo reciben una o si se les inocula una compatible de otra marca si así lo determinan los ensayos clínicos ahora en marcha, según informó la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Al respecto también se pronunció ayer la Sociedad Española de Inmunología, quien defendió que un retraso en la administración de la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca «tampoco perjudicaría gravemente la eficacia de la vacunación».

De momento, la decisión de no vacunar con este inyectable a los menores de 60 años no afecta a la Comunitat, dado que no había previsto ninguna citación esta semana a personas con menos edad.

También entre 66 y 69 años

Pero, mientras surgen dudas al respecto, la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, acordó ayer un nuevo cambio en el plan de vacunación al ampliar el uso de AstraZeneca para las personas de entre 66 a 69 años, por tanto, finalmente, se inoculará a los que tienen entre 60 y 69 años.

Según Sanidad, el objetivo de esta decisión es «completar cuanto antes la vacunación de la población más vulnerable». Asimismo, el Ministerio apunta que «se podrán utilizar otras vacunas» en estos grupos de edad «en función de la disponibilidad».

Con respecto a las personas que han recibido una primera dosis de AstraZeneca, Sanidad explicó que la Comisión comunicará próximamente su decisión al respecto según se vaya actualizando y ampliando la evidencia científica y las evaluaciones de la Agencia Europea del Medicamento.

117.743 dosis en Castellón

La Comunitat ha administrado 995.408 vacunas y espera hoy superar el millón. De estas, 117.743 se han puesto en Castellón, 6.691 en la última jornada. Un total de 278.710 valencianos ya están inmunizados tras haber recibido las dos dosis. H