Uno de cada cinco valencianos llamados para vacunarse no ha acudido a su cita con AstraZeneca. Esto es, según han informado desde la Conselleria de Sanitat, cerca de un 20% de los alrededor de 90.000 convocados para esta semana de entre 65 y 64 años, edades en las que comenzaba la inmunización con el fármaco de Oxford tras haber finalizado la del personal de los centros educativos.

El dato no significa un rechazo expreso de la vacuna porque, según recuerdan desde el departamento de Ana Barceló, en este grupo se podrían encontrar personas que han pasado el covid y a las que se recomienda esperar seis meses desde su infección para inocularse la dosis o con alguna enfermedad para las que están aconsejadas las vacunas con ARN mensajero de Pfizer y Moderna. También aquellas que no se hayan presentado por otros motivos puesto que la no asistencia no ha de justificarse. Otro hándicap del que alertan varios expertos en vacunación, como informó ayer Mediterráneo, es el hecho de los largos desplazamientos que muchos ciudadanos deben hacer para recibir esta vacuna, ya que, hasta el momento, solo hay tres puntos de vacunación masiva abiertos para ello en la provincia; el hospital de campaña, el pabellón de Vinaròs y el Centro de Congresos de Vila-real.

Los vaivenes de Astrazeneca

El hecho de que un 20% de los citados no haya acudido resulta una cifra significativa en una semana donde los cambios de criterio sobre la vacuna, con la suspensión para los menores de 60 años incluida por posibles trombos en los efectos adversos, han podido influir en la confianza de la población hacia estos viales.

El porcentaje es similar al que se registró en la vacunación del personal educativo. En este colectivo no recibió la fórmula el 16,4% de los convocados, pero solo un 8% la rechazó expresamente.

En la provincia de Castellón, han recibido el inyectable de AstraZeneca 31.494 personas, entre policías, guardia civiles, bomberos, farmacéuticos, docentes y los que tienen 64 y 65 años. Excepto este último grupo de edad, el resto está a la espera de saber qué ocurre con la segunda dosis que deben recibir a las 12 semanas de la primera al haberse cancelado el uso de estos viales para los menores de 60 años.

Hay expertos que ya han advertido de que los continuos cambios de criterio generan alarma y merman la campaña de vacunación.

Barceló recibirá el fármaco de Oxford esta semana

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, remarcó ayer que todas las vacunas que se están administrando «tienen un alto porcentaje de efectividad que, en todos los casos, supera los mínimos riesgos que, como cualquier medicamento, tienen». La consellera, que será inmunizada en su grupo de edad esta próxima semana con AstraZeneca, animó a la ciudadanía «a vacunarse, tanto para evitar la infección como para proteger al resto de la población». Un claro mensaje para contrarrestar la alarma por AstraZeneca.