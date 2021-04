Tal y como ya habían anunciado, los empresarios dedicados al ocio nocturno en Castellón han acampado esta mañana en la plaza Mayor, frente al ayuntamiento, en protesta por las restricciones que sufre el sector desde el comienzo de la pandemia.

Como indicaron desde la asociación que les agrupa, On Castellón, la administración local se ha caracterizado durante todo este periodo por su "inacción" a la hora de ayudar a los propietarios de locales. No en vano, recuerdan, el pasado 27 de octubre se aprobó una moción en el consistorio con el apoyo de todos los grupos políticos para activar ayudas directas y específicas, con una partida presupuestaria definida, que todavía no han llegado.

Aproximadamente una decena de tiendas de campaña se han situado frente al edificio. De esta manera, los empresarios siguen los pasos de la acampada que tuvo lugar en València, frente al Palau de la Generalitat. En esta ocasión protestaban, junto a propietarios de locales de Valencia y Alicante, por la falta de ayudas de la administración autonómica.