Los casos de coronavirus repuntan en la provincia de Castellón hasta los 65 contagios diarios, según el balance de la Conselleria de Sanitat. Esto supone sobrepasar la barrera de 50 positivos al día, un umbral que no se superaba desde hace más de dos meses cuando se empezó a salir de la tercera ola del coronavirus. En cuanto a las altas se han notificado 28, así como 37 ingresos, con 11 pacientes en estado crítico. Además, se ha localizado un brote con cinco contagios en el ámbito educativo en Castelló. La nota positiva es que no se ha registrado ningún fallecimiento por coronavirus.

La Comunitat Valenciana ha administrado un total de 1.397.474 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Por provincias, 163.714 en Castellón, 507.675 en Alicante y 726.085 en Valencia. Han recibido las dos dosis 358.527 personas.

Además, se han notificado 222 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización, que sitúan la cifra total de positivos en 388.992 personas. Por provincias, 65 en Castellón (39.981 en total); 54 en Alicante (145.956 en total); y 103 en la provincia de Valencia (203.054 en total). Continúa habiendo un caso sin asignar.

Altas

Desde la última actualización se han registrado 192 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, ya son 389.457 personas en la Comunitat Valenciana las que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia. Por provincias, las altas se distribuyen del siguiente modo: 40.188 en Castellón, 145.729 en Alicante y 203.485 en Valencia, además de 55 no asignadas.

Ingresos

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 275 personas ingresadas: 37 en la provincia de Castellón, con 11 pacientes en UCI; 83 en la provincia de Alicante, 23 de ellos en la UCI; y 155 en la provincia de Valencia, 32 de ellos en UCI.

Fallecimientos

Además, se han registrado 6 fallecimientos por coronavirus desde la última actualización, por lo que el total de defunciones desde el inicio de la pandemia es de 7.276: 789 en la provincia de Castellón, 2.771 en la de Alicante y 3.716 en la de Valencia.

De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 3.727 casos activos, lo que supone un 0,93% del total de positivos.

Situación en residencias

En estos momentos hay casos positivos en 5 residencias de mayores (1 en la provincia de Castellón, 1 en la provincia de Alicante y 3 en la provincia de Valencia).

· Residentes nuevos positivos: 0

· Trabajadores y trabajadoras nuevos positivos: 0

· Residentes que han fallecido: 0

Brotes de coronavirus

Se han notificado 11 brotes desde la última actualización:

· València: 3 casos. Origen social

· Manises: 4 casos. Origen social

· La Vila Joiosa: 4 casos. Origen social

· Orihuela: 5 casos. Origen laboral

· Alcoy: 4 casos. Origen social

· Jávea: 3 casos. Origen social

· Calp: 3 casos. Origen social

· Castelló de La Plana: 5 casos. Ámbito educativo

· Bétera: 4 casos. Origen social

· Elche: 3 casos. Origen social

· L'Afàs Del Pi: 8 casos. Origen laboral