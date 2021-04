Algunos centros de salud de la provincia inocularán hoy y mañana la vacuna de Janssen, a pesar de ser fin de semana, debido a la existencia de dosis disponibles después de que la Agencia Europea del Medicamento la avalara al considerar que, aunque en casos «muy raros» puede producir trombos, son mayores los beneficios que los riesgos. Los más reseñable de este inyectable es que basta con una sola dosis para alcanzar la inmunización frente al coronavirus. Ayer ya la recibieron pacientes de los consultorios de Sant Mateu, Vall d’Alba, Peñíscola o Morella, entre otros.

En el caso de la capital de Els Ports, los vecinos vacunados con Janssen mostraron su satisfacción. «Me hacía mucha ilusión poderme vacunar. Me alegré mucho de recibir la llamada para la cita con la vacuna, a mi la marca me daba igual», explicó Trini Marín. Por su parte, otra vecina, Mercedes Beltrán, explicó como ayer mismo le avisaron a ella y su marido para acudir, «así que, después de tanto esperarla, no podíamos dejar pasar la oportunidad. Estamos muy contentos».

«Yo quiero agradecerles el trabajo que llevan haciendo durante todo el año. Médicos y enfermeros, todos, nos han dado una gran lección», apuntó otro de los vacunados con Janssen ayer en Morella, Miguel Ortí. Informa J. Ortí.

Están siendo los centros de salud los encargados ahora de administrar los viales después del cierre de los dos centros de vacunación masiva situados en la provincia, el Auditori de Castelló y el Centro de Congresos de Vila-real, por falta de dosis. De todos modos, está previsto que ambos espacios vuelvan a reabrir el lunes coincidiendo con la llegada a la Comunitat de cerca de 175.000 dosis de Pfizer, 50.000 más que estas últimas semanas. Sin duda, esto permitirá agilizar el proceso.

Sigue Astrazeneca

Además del fármaco de Janssen, ayer también se siguió en algunos puntos inoculando la de AstraZeneca, como en Benicarló, donde su alcaldesa, Xaro Miralles, recibió el pinchazo en la Cámara Agraria y lanzó un mensaje para animar a todas las personas a vacunarse «para volver a la normalidad lo antes posible». Informa M. J. Sánchez.

Además, en Vinaròs, donde se cerró el pabellón polideportivo habilitado como centro de vacunación masiva para inmunizar al personal docente y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, entre otros colectivos, se está usando el centro municipal de la tercera edad, situado en una zona más céntrica del municipio, para vacunar, además del centro de salud. Informa J. Flores.

En cuanto al ritmo de la inmunización, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, destacó ayer que esta semana se ha vacunado «en tiempo récord» y negó que se haya paralizado el proceso, sino que se han acabado las dosis.

‘Vacunódromos’

Asimismo, Oltra defendió el modelo de los grandes centros de vacunación «porque permiten vacunar muy rápido», aunque algunos expertos apuntan a la necesidad de descentralizar lo máximo posible la inmunización para acercarla al ciudadano y evitarle desplazamientos. Y es que, por ejemplo, los vecinos de nueve municipios de la Plana Baixa, como Nules, Burriana, Moncofa o la Vall d’Uixó deben trasladarse hasta el Centro de Congresos de Vila-real para recibir la primera dosis, tanto de AstraZeneca, en el caso de 60 a 69 años, como de Pfizer, en el grupo de 70.

Las cifras de la vacunación en Castellón

La Comunitat un total de 1.432.916 vacunas contra el coronavirus, 167.721 en la provincia de Castellón. En total, han recibido las dos dosis 379.340 personas en la región, de las cuales 46.051 son de las comarcas castellonenes. Por tanto, al menos 120.000 personas han recibido, al menos, una dosis. En el caso de Castellón, en la última semana se han inoculado cerca de 17.000 inyectables, menos que la semana anterior cuando se administraron unos 22.000.