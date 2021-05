La vacunación avanza a buen ritmo y el verano está ya muy próximo. Las vacaciones se empiezan a planificar y las reuniones entre familiares y amigos serán la tónica habitual con la llegada del tiempo. La Comunitat Valenciana es una de las autonomías que más rápido está administrando la vacuna contra el coronavirus con 1.716.860 vacunas disponibles y 1.666.527 inoculadas, con un porcentaje del 97,1%.

Esta semana está prevista que en València, Castelló y Alicante se pongan 324.000 dosis de la vacuna covid. De Pfizer, mayor cantidad se destinará a segundas dosis de entre 70 y 79 años. De Moderna se inocularán 2.460 dosis. De AstraZeneca se repartirán primeras dosis en personas de 60 a 65 años. Y por lo que respecta a Janssen, la Generalitat distribuirá 13.000 monodosis entre aquellos que tienen entre 70 y 72 años.

La viróloga Margarita del Val afirmaba en laSexta sobre que la vacunación permita reabrir fronteras al turismo y vuelvan los viajes por España que "con las vacunas disponibles en la protección frente a la infección es muy baja. Las personas infectan, cuánto se infectan y cómo de contagiosas son, para mi no ha habido estudio diseñado para detectarlo". "Hay contagios muy grandes en entornos totalmente vacunados como residencias de ancianos. No está cuantificado científicamente o si está restringido a personas tan mayores. Lo primero es saber si las personas vacunadas son seguras, y yo no me atrevo a decirlo", apuntaba la responsable del CSIC.

Y es que no está demostrado que las personas vacunadas contra la covid no transmitan el virus a otros que no se hayan puesto la vacuna, por la circunstancia que sea. Respecto a este asunto Del Val admite que lo que le preocupa no son solo los viajes sino "las personas vacunadas que tienen un contacto estrecho con sus familiares y que a lo mejor les están contagiando el día que les llega la infección y no se dan cuenta. La gente tiene muchas ganas de quitarse la mascarilla, de dar muchos abrazos, no respetar nada cuando está con los familiares y nos va a dar algún susto".