El Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, del Hospital Clínico de Valencia, ha desarrollado un kit de detección rápida del coronavirus, ya disponible para ser utilizado, que permite determinar en muy poco tiempo la presencia del virus.

Este nuevo sistema logra una sensibilidad muy próxima a la PCR. Además, su especificidad es del 100%, por lo que no hay falsos positivos y no detecta como positivos ningún caso negativo. En este sentido, evita también los falsos negativos. Además, no requiere la extracción de ARN del virus, por lo que su manejo y tiempos de análisis son muy sencillos y cortos. En 20 minutos, el test arroja resultados. La manipulación necesaria es muy sencilla y sin equipamiento complejo que facilita su utilización en diferentes ámbitos, como centros de salud y urgencias. La sensibilidad y especificidad obtenida es superior a la que presentan los test de antígenos y algo inferior a la de la PCR, si bien este kit es mucho más rápido y sencillo de hacer.

Los kits pueden utilizarse a partir de muestras de diferente origen , como el exudado nasal, una muestra nasofaríngea o un raspado bucal. Los kits se basan en amplificación de determinadas regiones específicas del virus y de un gen humano que producen un cambio de color en la reacción cuando la muestra es positiva. El uso de un control interno permite determinar si las muestras se han tomado y procesado correctamente, evitándose que muestras que no se han tomado o conservado bien puedan interpretarse como muestras negativas.

La investigación

Este kit parte de los resultados del proyecto ‘Detección y caracterización rápida de COVID-19 y del paciente’ -que tiene como investigador principal al Dr. Felipe Javier Chaves, director de la Unidad de Genómica y Diabetes de INCLIVA, en colaboración con el Servicio de Microbiología y Parasitología del Hospital Clínico de Valencia, bajo la dirección del Dr. David Navarro- que obtuvo en abril de 2020 financiación del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) en el marco de la convocatoria de Solicitud urgente de expresiones de interés para la financiación extraordinaria de proyectos de investigación sobre SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19. En el proyecto también ha participado el Servicio de Neumología del mismo Hospital, dirigido por el Dr. Jaime Signes Costa, y el Grupo del Dr. JC. Martín-Escudero del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Rio Hortega de Valladolid.