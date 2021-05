Falta apenas mes y medio para que comiencen las vacaciones de verano y son muchos quienes ya han comenzando a organizarse las escapadas de verano. Un verano que vendrá marcado por cómo evolucione la pandemia de coronavirus y, sobre todo, cómo avance la campaña de vacunación. La conselleria de Sanitat ya ha puesto en marcha un protocolo para aplazar las citas para vacunarse a quienes estén de vacaciones fuera y sepan que no van a poder asistir. Además, el ministerio de Sanidad ha recomendado también solicitar la tarjeta sanitaria de desplazado en el caso de aquellas personas que vayan a permanecer un largo periodo de tiempo fuera de su comunidad autónoma este verano y no vayan a poder regresar para vacunarse. En estos casos, el ministerio permitirá vacunarse en la autonomía en la que estén pasando sus vacaciones.

Sin embargo, qué pasa con quienes ya se han vacunado. La inmunización vía vacuna o bien un test PCR o de antígenos negativo podrían convertirse en los salvoconductos necesarios para entrar a algunos países o, incluso, comunidades autónomas si deciden aplicar controles. La Unión Europea está trabajando para tener listo en breve el pasaporte Covid que permita la movilidad sin necesidad por todos los países miembros. Pero y hasta entonces qué. Quienes ya hayan recibido las dos dosis de la vacuna o la monodosis en el caso de Janssen tendrían entonces que someterse a un test PCR o de antígenos para, por ejemplo, viajar a las Islas Canarias. En principio parece absurdo porque estos pacientes ya gozarían de inmunidad completa contra el coronavirus y deberían tener libre circulación si no fuera, claro, porque todavía no está en vigor el pasaporte sanitario que acredite esta inmunización.

La Generalitat Valenciana pone a disposición de los pacientes que ya se han vacunado con la pauta completa o bien con la monodosis de Janssen un certificado informativo que, hasta ahora, sería el único documento en el que figuran como vacunados. Desde la conselleria de Sanidad insisten en que se trata de un mero documento informativo que no tiene validez como documentos oficial y confirman que los vacunados que quieran desplazarse, por ejemplo a Canarias o Baleares, y siempre y cuando no cambie la normativa en estas comunidades, tendrán que someterse a las pruebas para acreditar en destino que no están infectados por el coronavirus.

Estas pruebas seguirán siendo necesarias hasta que Europa ponga en marcha el pasaporte sanitario. Desde las comunidades autónomas que ahora mismo están exigiendo PCR o test negativos insisten en que los inmunizados por la vacuna podrían ser vectores de contagio de la enfermedad aunque no tengan síntomas ni la padezcan.

Cómo solicitar el certificado covid de la conselleria

Sanidad ha habilitado este enlace en su página web (http://coronavirus.san.gva.es/ca/web/vacunacion/inicio) para descargar el justificante de vacunación. La plataforma solicita al interesado sus datos de contacto como el número SIP, fecha de nacimiento y la fecha de emisión de la tarjeta.