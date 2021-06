El debate ya está sobre la mesa para conseguir una resolución en los próximos días ahora que el verano está a la vuelta de la esquina. Mascarilla sí o no. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, fue el encargado el pasado lunes de lanzar la propuesta, abogando por suprimir la obligatoriedad de llevarla en espacios abiertos a partir de de julio. Otras regiones, como Galicia o Murcia, han mostrado su apoyo, mientras que otras, como Andalucía o el País Vasco, se muestran mucho más cautos al respecto. Por su parte, la Comunitat parece decantarse por eliminar su uso cuando no se esté en espacios interiores o no haya aglomeraciones.

En este sentido, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, defendió ayer que las mascarillas dejen de ser obligatorias «más pronto que tarde» en las playas o en zonas naturales con brisa permanente, mientras cree que hay que ser muy prudente en lugares cerrados porque son «el símbolo de que el virus sigue ahí». Una de las fechas que estaría sobre la mesa es a mediados de julio, cuando la inmunización de los mayores de 50 años estará acabada y muy avanzada la de 40 años.

Por tanto, este asunto ya está sobre la mesa del Ministerio que parece verlo con buenos ojos. La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer que va a ser la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud los que decidan al respecto. Hoy hay consejo y podría abordarse esta medida, aunque no se prevé todavía una resolución al respecto.

Los expertos

«Al igual que ahora hay una normativa que obliga al uso de las mascarillas, va a ser el criterio de los expertos el que cambie la normativa nacional para permitir que los ciudadanos puedan circular sin que sea obligatorio el uso de las mascarillas», afirmó ayer la portavoz del Gobierno, para recordar que esta medida también está condicionada por el grado de inmunización de la población.

En cuanto a los expertos, son numerosas las voces que abogan por eliminar la mascarilla cuando se está al aire libre, por ejemplo, en la calle, en un parque, en la playa o en la montaña, y no hay una concentración de personas. A este respecto, el investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (CSIC) y uno de los expertos que asesora al presidente Puig en cuanto a la pandemia por sus conocimientos sobre los aerosoles, el morellano Xavier Querol, considera que si la situación epidemiológica continúa, como hasta ahora, puede relajarse esta medida, aunque aboga por emplear el sentido común. «Si vamos por la calle podemos ir sin ella, pero si está muy transitada o tenemos que entrar en una tienda o coger un transporte público hay que ponérsela».

Por su parte, el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, Juan Francisco Navarro, asegura que, en el caso de la Comunitat, la medida se está retrasando y se debería ya poder ir por la calle sin mascarilla, aunque resalta que en los espacios interiores su uso deberá prolongarse durante tiempo.