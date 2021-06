La Comunitat pondrá fin el próximo martes, 8 de junio, tras siete meses y medio, al toque de queda. Además, abrirá el ocio nocturno sin baile y hasta las dos de la madrugada con la perspectiva de que este horario pueda ampliarse hasta las 03.00 horas cara al mes de julio y la temporada estival. Así lo anunció ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, junto a la consellera de Sanitat, Ana Barceló, tras la reunión de la mesa interdepartamental que dio luz verde a las nuevas medidas en relación a la pandemia que estarán vigentes hasta el 30 de junio.

Por tanto, el Consell opta por la «prudencia» y solo permitirá abrir a pubs y discotecas hasta las 02.00 horas, a pesar de que por su buena situación epidemiológica podría hacerlo hasta las tres de la madrugada, como acordaron el pasado miércoles, aunque con el rechazo de seis autonomías, las comunidades y el Ministerio. «Se abre ya, es un avance; es cierto que puede no ser suficiente para la actividad de negocio, pero también es cierto que tenemos que llegar a julio en las mejores condiciones para garantizar un verano lo más beneficioso posible», aseveró Puig.

En esta línea, valoró que fuera la consellera Barceló la que propiciara que en la Comisión Interterritorial se abriera este debate, al tiempo que explicó que se está viendo, en los últimos días, un crecimiento de los casos entre la población más joven. De ahí que se opte por la «prudencia» en cuanto a este sector. Puig agradeció a este colectivo su comportamiento alejado de imágenes de botellones masivos registrados en otras regiones desde el levantamiento del estado de alarma, pero que el sector del ocio nocturno ya advierte que se verá también aquí la próxima semana cuando ya no haya toque de queda y los locales cierren a las dos de la madrugada.

«Cierre encubierto»

«Sigue siendo un cierre encubierto, vuelven a estigmatizarnos. Muchos locales no van a abrir en estas condiciones, ya que solo supone una hora más de actividad que los restaurantes y muchos locales no tienen terraza», explica el presidente de la Asociación On Castellón, del ocio nocturno, Carlos Sánchez.

Además, el sector va más allá y la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería reprochó al Consell que apueste «por el caos» en las calles con el fin del toque de queda y anunció que estudia recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat el posible decreto que pueda aprobar.

Hostelería

En cuanto a la hostelería, se amplía su horario media hora más, hasta las 01.00 horas, lo que les acerca ya a su horario habitual prepandemia, fijado a las 01.30 horas. Además, se mantiene el máximo de comensales por mesa en 10, tanto en interior como exterior. A este respecto, como apunte, este aspecto cambia en el ocio nocturno cuando es dentro del local donde no se podrán sentar juntas más de seis personas, como acordó el Consejo Interterritorial.

Respecto a la situación de los bares y restaurantes, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo (Ashotur) ve con gran preocupación que se mantenga el aforo interior en el 50% y no se amplíe. Además, solo si se baja a niveles de nueva normalidad, es decir, por debajo de una incidencia de 25 casos por cada 100.00 habitantes se podría incrementar al 60%, según el acuerdo del Consejo Interterritorial.

Reuniones

Además, después de 226 días desaparecerá también el límite de personas en las reuniones, aunque el jefe del Consell reclamó que este derecho se ejerza «con corresponsabilidad», es decir, manteniendo mascarilla, ventilación y distancia.

De igual modo, en las medidas anticovid aprobadas ayer por el Consell, se restablecen completamente los aforos en lugares de culto y se avanza en actividades como las escuelas de verano y grupos de excursiones guiadas.

Destino seguro

Asimismo, el dirigente socialista enfatizó que seguir «la vía valenciana» ha conllevado un esfuerzo colectivo de toda la sociedad y «consolidar una situación sanitaria única: once semanas con la incidencia más baja de España, siendo una referencia europea y el destino más seguro junto a Malta».