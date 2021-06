Este es el último fin de semana en el que será obligado llevar la mascarilla en exteriores. A partir del próximo sábado 26 de junio ya no será obligatorio su uso, después de más de un año, si se mantiene la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros. Era uno de los anuncios relacionados con la mejoría de la pandemia más esperados y, sabedor de ello, ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó la noticia durante su participación en la clausura de la XXXVI reunión del Cercle d’Economia, celebrada en Barcelona.

El jefe del Ejecutivo central dijo la fecha justo dos días después de que las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad se reunieran para abordar este asunto sin que en la Comisión Interterritorial del Sistema de Salud se avanzara al respecto. De ahí que el anuncio de Sánchez haya sido recibido por algunas autonomías con cierto malestar y por otras, como la valenciana, con «sorpresa» e «incertidumbre».

«Nuestras calles, nuestros rostros, empezarán a recuperar en los próximos días su aspecto normal», aseguró Sánchez, tras afirmar que el próximo jueves habrá un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la medida.

Por tanto, la teoría está clara, según las palabras de Sanchez, pero la práctica se antoja más complicada. Las comunidades autónomas todavía no saben si tendrán margen de maniobra para adaptar la normativa a su situación epidemiológica concreta o el decreto ley del Gobierno central afectará a todas por igual sin tener en cuenta factores como la incidencia acumulada.

La postura de la Comunitat

Por ejemplo, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, llevó el pasado miércoles al consejo interterritorial la necesidad de avanzar con «prudencia» y fijar una especie de semáforo para decidir cuándo y cómo se podría prescindir de la mascarilla al aire libre. Y es que la Comunitat defiende que se elimine su obligatoriedad en playas, especialmente ahora que llega el verano y es un destino turístico, así como en espacios naturales, pero aboga por mantenerla en la calle. Lo que está claro es que ayer el presidente del Gobierno no aclaró, por tanto, finalmente que ocurrirá.

«El anuncio ha creado cierta confusión porque no sabemos si podremos autorregular o no tendremos ninguna potestad al respecto», aseguran desde el departamento de Ana Barceló.

En esta misma línea, se manifestó ayer la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. «De momento solo sabemos el titular. Veamos luego en qué se concreta», manifestó, al tiempo que señaló que aún no se sabe si habrá «una determinada regulación para cada situación epidemiológica o de vacunación o si será café para todos o, en este caso más bien, mascarilla para nadie».

Flexibilidad en la normativa

En cuanto a la posibilidad de que la Comunitat podría optar por mantener la mascarilla en determinados lugares, Oltra subrayó que eso dependerá de lo que diga la norma que apruebe el Gobierno, y de si hay «flexibilidad para que las comunidades puedan adaptarse a su situación».

El desconcierto que han provocado las palabras de Sánchez entre las comunidades lo intentaron mitigar horas después ministros como el de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, el valenciano José Luis Ábalos, quien apostó porque este tipo de medidas se adopten con la cautela necesaria y siempre «de común acuerdo» entre las autonomías.

Por tanto, hasta que el Gobierno central no concrete más aspectos de la medida, los ciudadanos de la Comunitat y turistas que la visiten no podrán saber si podrán quitársela al aire libre siempre o sí deberán seguir llevando la protección en la boca cuando van por la calle. Lo que sí está claro es que si no se mantiene la distancia social de 1,5 metros o hay aglomeraciones será necesario no retirarla aunque sea un entorno abierto.

La opinión de los expertos

La retirada de la mascarilla en exteriores ahora que llega el verano y el calor aprieta es una medida que los expertos en salud pública llevan semanas avalando dado que la transmisión del covid-19 en los espacios abiertos resulta muy baja.

Desde la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, su presidente, el doctor Juan Francisco Navarro, aseguró ayer que se trata de una decisión «muy adecuada», ya que al aire libre los contagios son «prácticamente inexistentes». «Con la llegada del calor, la mascarilla puede provocar ciertos problemas de salud», remarcó Navarro.

En esta misma línea de apoyo a su eliminación en entornos abiertos teniendo e cuenta el retroceso del virus, se manifestó días atrás el investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (CSIC) y uno de los expertos que asesora al presidente Puig en cuanto a la pandemia por sus conocimientos sobre los aerosoles, el morellano Xavier Querol, quien abogó por emplear el sentido común y seguir con la mascarilla si no hay distancia social.

En cuanto a su uso en interiores, Navarro remarcó que hasta que la vacunación no sea total esta medida será imposible.