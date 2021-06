El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha señalado este domingo, sobre los brotes de coronavirus originados en viajes de escolares, que "la comunidad educativa ha sido un gran ejemplo de cómo se han hecho bien las cosas y debe continuar así aunque haya terminado el curso". Por ello, aunque su departamento no es "nadie para decirle a las familias lo que deben hacer o no" sobre estos viajes, ha apelado a "respetar en todo momento las recomendaciones sanitarias".

Así se ha pronunciado el conseller de Educación en declaraciones a los medios durante el VIII Congreso Nacional del Bloc-Compromís, en relación a los brotes de coronavirus que se están originando en viajes escolares con motivo del final de curso.

Este sábado, Sanidad notificó dos nuevos brotes por estos viajes con 13 y 24 alumnos contagiados, que se suman al macrobrote originado en un viaje de fin de estudios en Mallorca, con 67 personas contagiadas hasta el momento solo en la Comunitat.

Preguntado al respecto, el titular de Educación ha señalado que "el curso ha acabado" y, por tanto, "evidentemente" la Conselleria ya no es "nadie para decirle a las familias lo que deben hacer o no". No obstante, ha pedido "que sigan las recomendaciones sanitarias" porque "solo así será posible continuar avanzando".

En ese sentido, ha añadido que "nuestros hijos e hijas, los adolescentes, han demostrado que en entornos seguros se comportan de forma segura". "Por tanto, hay que continuar apostando por esos entornos seguros y continuar haciendo fuerza para que nuestros conciudadanos más jóvenes continúen haciendo una apuesta clara por la seguridad y la salud", ha sostenido.

"Evidentemente, lo que nosotros decimos es que se debe respetar en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias y que, mientras ha durado el curso, la comunidad educativa ha sido un gran ejemplo de cómo se han hecho bien las cosas y debe continuar así aunque haya terminado el curso", ha subrayado.

Marzà ha lanzado también un mensaje de "tranquilidad al conjunto de las familias": "Si seguimos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora el conjunto de las personas, seguiremos avanzando para hacer frente a la pandemia de una forma clara, como ha sido hasta ahora".