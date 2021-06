«Lo único que quiero es volver a mi casa, pero no sé cuando nos dejarán». Rabia, hartazgo e indignación entre los estudiantes que visitaron Mallorca con motivo del viaje de fin de curso durante esta última semana. Así, los jóvenes se quejaron del trato recibido por parte del Govern y la falta de información acerca de lo que estaba ocurriendo en todo momento.

En este sentido, Marina Brigitte, una de las jóvenes aisladas en el Hotel Palma Bellver, denunció el traslado forzoso hacia el hotel covid sin autorización de los padres: «empezaron a llegar ambulancias y la policía nos dijo que teníamos media hora para hacer las maletas e irnos. En ningún momento se le avisó a mis padres de lo que estaba sucediendo». Un hecho resultado de la resolución de Salud, quién ordenó el confinamiento forzoso en régimen de aislamiento bajo custodia policial.

Así, la propia Marina indicó que, a pesar de su negativo en la PCR, nadie le informó de cuándo podría volver a Córdoba: «en un principio nos dijeron que si dábamos negativo nos íbamos el mismo día, ahora nos dicen que me tengo que hacer un test de antígenos, realmente no sé cuándo podré volver porque no nos informan de nada. Esto es un caos». Esta joven también se quejó de que, cuando llegaron al hotel covid, los juntaron en habitaciones con adolescentes con los que no habían tenido contacto en ningún momento.

Una denuncia que compartieron medio centenar de alumnos de Cádiz, quienes aseguraron estar secuestrados por las autoridades en un hotel de Mallorca sin poder salir de sus habitaciones. Una de las madres denunció que «no han tenido contacto estrecho con ningún positivo y todos tienen PCR negativa».

Los monitores no se lo creen

Pero los alumnos no fueron los únicos sorprendidos con todo lo ocurrido en los hoteles, ya que los monitores de las agencias que viajaron con ellos tampoco daban crédito: «se están llevando a los chicos de forma obligada, sin ningún permiso. En mi grupo yo tengo estudiantes que hace un día que han dado negativo y les siguen reteniendo allí, es increíble», expresó uno de ellos.

A medida que fueron pasando las horas, el enfado fue aumentando. Incluso uno de los adolescentes se encaró con un Guardia Civil cuando estaba siendo trasladado al Palma Bellver. «No voy a volver a Mallorca en mi vida», declaró uno de los estudiantes mientras abandonaba el Hotel Luna Park.

Por otro lado, siguió aumentando el número de positivos vinculados al macrobrote, registrando ya más de 850 en ocho comunidades autónomas. Hasta el momento, Madrid es la más afectada con 410 contagiados y los positivos subieron en la Comunitat Valenciana, con 67. Durante los próximos días podrían aparecer más contagios ante los cribados que se están realizando.