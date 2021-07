La transmisión del coronavirus empieza a dispararse en la provincia de Castellón con 129 casos en la última jornada, según el balance diario de la Conselleria de Sanitat. Se trata de la mayor cifra de contagios desde la tercera ola, que tuvo lugar en el inicio del año. Y es que detrás de este incremento estaría, entre otros factores el macrobrote juvenil de Benicàssim, del cual no el departamento de Ana Barceló no ha actualizado los positivos, por tanto, se mantiene en 40 infectados. De todos modos, este incremento en los contagios no se traduce en una mayor presión hospitalaria, ya que siguen habiendo 14 personas ingresadas. Además, se han notificado 27 altas y no hay que lamentar víctimas mortales por covid en Castellón.

En cuanto a la vacunación, un total de 2.603.224 personas cuenta ya con una dosis de la vacuna contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana. Además, en un mes se ha duplicado el número de personas con la pauta completa, pasando del 20,6% (926.592 personas) a principios del mes de junio hasta un 40,18% (1.803.470 personas) a finales de junio. En estos momentos, cuentan con la pauta completa de inmunización (dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca; y la monodosis de Janssen) 1.877.023 personas. Por provincias: 221.766 en Castellón, 689.221en Alicante y 966.036 en Valencia.

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha destacado “el buen ritmo con el que se está vacunando a la población de la Comunitat Valenciana” y ha resaltado que “hoy hemos conseguido administrar en un día el mayor número de dosis desde que comenzó la vacunación, 120.083 dosis”.

Llamamiento a la responsabilidad

Asimismo, ha añadido que “sigue preocupándonos la rapidez con la que se están extendiendo los contagios, sobre todo entre la población más joven”. Por tanto, ha insistido en “la importancia de seguir tomando las máximas precauciones y actuar con la mayor responsabilidad. Solo con el esfuerzo de toda la ciudadanía, como hemos hecho hasta ahora, podremos controlar la pandemia”.

Además, se han notificado 1.410 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización, que sitúan la cifra total de positivos en 403.924 personas. Por provincias, 129 en Castellón (41.687 en total); 150 en Alicante (149.931 en total); y 1.131 en Valencia (212.305 en total); el total de casos no asignados se mantiene en 1.

Altas

Desde la última actualización se han registrado 245 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, ya son 401.896 personas en la Comunitat Valenciana las que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia. Por provincias, las altas se distribuyen así: 42.086 en Castellón, 149.846 en Alicante y 209.907 en Valencia. El total de altas no asignadas desciende a 57.

Ingresos

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 151 personas ingresadas: 14 en la provincia de Castellón, 2 paciente en UCI; 25 en la provincia de Alicante, 6 de ellos en la UCI; y 112 en la provincia de Valencia, 9 de ellos en UCI.

Fallecimientos

Por otra parte, se ha registrado 2 fallecimientos con fecha de defunción en enero y abril de 2021, respectivamente, por lo que el total de decesos desde el inicio de la pandemia asciende a 7.455: 807 en la provincia de Castellón, 2.848 en la de Alicante y 3.800 en la de Valencia.

De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 6.040 casos activos, lo que supone un 1,45% del total de positivos.

De los brotes registrados, todos tienen menos de 10 casos asociados.