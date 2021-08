Los equipos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública citarán la próxima semana a todas las personas que quedan por vacunar contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana, excepto a aquellas que hayan bloqueado el periodo por encontrarse de vacaciones.

Será durante esta próxima semana, cuando comenzará la inmunización con primeras dosis a personas de edades comprendidas entre los 12 y los 16 años, la última franja establecida en el programa de vacunación y la que mayor incidencia acumulada presenta.

Así lo han dado a conocer el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, este sábado en la rueda de prensa tras la celebración de la Comisión Interdepartamental, donde han valorado que todas estas cifras "nos acercan a inmunidad de grupo que queremos alcanzar el 9 de octubre".

La titular de Sanidad ha explicado que, hasta el momento, en la Comunitat Valenciana se han inoculado más de 6,3 millones de dosis, lo que supone que más de tres millones de personas ya cuentan con la pauta completa de la vacuna, casi el 70 por ciento de la población vacunable, y más del 80% tiene al menos una dosis.

1,3 MILLONES DE DOSIS EN LAS PRÓXIMAS TRES SEMANAS

Barceló ha dado a conocer el plan de vacunación para las próximas tres semanas, durante las cuales se inocularán 1,3 millones de dosis. Medio millón de ellas se administrarán solo durante la próxima semana, de forma que será la segunda con más dosis desde el inicio de la campaña de vacunación.

Todo ello, con el objetivo de que para la segunda semana de septiembre cerca del 80% de la población a vacunar tenga la pauta completa y para el 9 de octubre se haya alcanzado la inmunización total de la población. Unas cifras que, ha valorado Barceló, permiten "avanzar el calendario programado y agilizar y anticipar la vacunación para ir a buen ritmo".

COMPENSACIÓN

Barceló también ha avanzado que el próximo lunes llegarán a la Comunitat más de medio millón de dosis de la vacuna, de la compensación del Ministerio de Sanidad a causa del déficit por la población de la autonomía valenciana.

El 58% de estas 500.000 dosis se destinarán a primeras dosis de personas de entre 19 y 12 años, mientras que otras 94.100 vacunas serán para segundas dosis de personas de entre 39 y 20 años.

Paralelamente, se inyectarán 1.300 dosis para segundas inoculaciones de personas mayores de 60 años y 360 monodosis de Janssen para viajeros internacionales.

CITACIÓN COMPLETADA

De esta forma, la próxima semana ya se habrá citado a todas las personas que quedan por vacunar contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana, excepto a aquellas que hayan bloqueado el periodo por encontrarse de vacaciones.

No obstante, tras esta llamada, ha explicado Barceló, todavía quedarán alrededor de 80.000 personas que no han sido citadas al no disponer de teléfono móvil, por lo que Sanidad no se ha podido comunicar con ellas a través de SMS. En estos casos, serán los equipos de Atención Primaria quienes contactarán con estas personas a través de teléfono fijo.