La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha previsto administrar esta semana próxima un total de 467.767 dosis de la vacuna contra el covid en Castellón, Valencia y Alicante.

La gran mayoría de estas vacunas --un total de 341.217 dosis-- se destinará a la recaptación de personas pendientes de ser inoculadas porque se les ha citado pero no han acudido a la cita, además de aquellas personas que en su día especificaron cuándo no estarían disponibles para vacunarse por estar de vacaciones. También se incluye a las personas que aún no han recibido la vacuna porque actualizaron sus datos más tarde de cuando se citó a su grupo de edad y, por tanto, no se les pudo avisar cuando les correspondía.

El resto de las vacunas que se inocularán esta semana serán segundas dosis a personas pertenecientes a los grupos de población de entre 30 y 39 años y de 20 a 29 años (personas nacidas entre 1982 y 2001).

Repesca de quienes se quedaron descolgados de la vacuna

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha resaltado que “estamos intentando repescar a todas aquellas personas que no acudieron a su cita desde el inicio de la vacunación por cualquier motivo. Lo que más nos interesa en estos momentos es facilitar a estas personas su cita para que puedan ser vacunadas”

“Por otra parte -ha añadido la consellera-, serán citados quienes por estar de vacaciones han cumplimentado el calendario para vacunarse en las próximas semanas, según las preferencias que indicaron, y aquellos que no tenían actualizados sus datos en el momento en que iban a ser citados según su grupo de edad”.

“Queremos que estén todos”, ha reiterado la titular de Sanidad, quien también ha recordado que “es muy importante porque es la única esperanza que tenemos contra el coronavirus, ya que no hay otro medicamento o fármaco que no sea la vacuna para proteger al resto de ciudadanos y, fundamentalmente, a uno mismo”.

Por último, Ana Barceló, ha mostrado su satisfacción por haber superado ya la vacunación del 70 % de la población diana de la Comunitat Valenciana con pauta completa, algo que ha calificado como “el logro de todo un equipo -de vacunación y de planificación- y, sobre todo, de la responsabilidad de la ciudadanía, que ha ido a vacunarse”.