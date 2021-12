Un total de 4.242.773 personas cuentan con la pauta completa de vacunación contra la Covid-19 en la Comunitat Valenciana en el primer aniversario de la campaña de inmunización, que comenzó el 27 de diciembre de 2020. Desde ese día, se han inoculado un total de 9.433.334 dosis.

Del total de personas con pauta completa, 1.548.946 personas son de la provincia de Alicante, 499.999 de Castellón y 2.193.828 de la provincia de Valencia. Asimismo, del total de dosis inoculadas, 3.462.071 dosis se han administrado en la provincia de Alicante, 1.115.540 en Castellón y 4.855.723 en Valencia, ha detallado la Conselleria de Sanidad en un comunicado.

El día en el que se han inoculado más vacunas de toda la campaña de inmunización ha sido el 31 de agosto, con 132.965 dosis (47.834 en Alicante, 14.724 en Castellón y 72.407 en Valencia). Durante esa semana, del 9 al 15 de agosto, se administraron 369.297 dosis. Los dos siguientes días en los que más se ha inmunizado son el 10 de agosto (124.127 dosis) y el 30 de junio (121.658).

Por semanas, entre el 28 de junio y el 4 de julio se alcanzó el mayor número de dosis administradas con 489.779 (168.165 en Alicante, 54.755 en Castellón y 266.859 en Valencia), por delante de la semana del 5 al 11 de julio (393.260) y del 7 al 13 de junio (386.086).

Por su parte, el mes con mayor actividad en la administración de vacunas fue junio, con un total de 1.652.994 (589.445 en Alicante, 187.502 en Castellón y 876.047 en Valencia). En julio se inocularon 1.470.861 dosis y en agosto, 1.370.962. Destaca el mes de diciembre, aún sin finalizar, con 836.474 dosis inyectadas, por delante de enero, febrero, marzo, septiembre, octubre y noviembre.

Por laboratorios, se han administrado 6,6 millones de dosis de Pfizer-BioNTech (el 70,7 por ciento del total); 1,5 de Moderna-Lonza (16,3%); un millón de AstraZeneca (10,6%) y más de 221.000 dosis de la vacuna de Janssen (2,4%).

En el primer aniversario de la campaña de vacunación contra la covid, la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha destacado el "éxito colectivo" que ha supuesto esta "efeméride", cuyo balance es "positivo y esperanzador". En este sentido, ha remarcado que la "mejor defensa frente al virus" es la vacuna, que "salva vidas, reduce la hospitalización y los ingresos en UCI".

Desde que se empezó a vacunar hace ahora un año se han conseguido "distintos hitos". "El primero ha sido contar con una vacuna el mismo año de la pandemia. El segundo, contar con unos equipos de profesionales extraordinarios que han mostrado una gran dedicación y empeño al proceso de inmunización para poder proteger a toda la población. Y el tercero, la responsabilidad de los ciudadanos, que han entendido que el mejor antídoto frente a la Covid-19 es la vacuna", ha expresado, al tiempo que ha celebrado que la Comunitat Valenciana "está por encima de la media del resto de España en cobertura de población vacunada".

DOSIS DE REFUERZO Y VACUNACIÓN INFANTIL

Del total de vacunas administradas, 1.304.747 han sido dosis de refuerzo o recuerdo: 488.443 personas en Alicante, 172.886 en Castellón y 643.418 en Valencia.

En cuanto a los grupos de riesgo que han recibido la dosis de refuerzo, 42.807 son personas con patologías de riesgo, 25.095 son personas que viven en residencias, 623.178 son personas mayores de 70 años, 146.269 son personas que previamente han sido inmunizadas con Janssen, 358.467 son personas de edades entre 60 y 69 años y 108.931 corresponden a personal sociosanitario.

Además, 105.898 niños y niñas de 9 a 11 años han recibido entre el 15 y el 22 de diciembre la primera dosis pediátrica durante la primera fase de la campaña de inmunización infantil que desarrollan conjuntamente las consellerias de Sanidad y de Educación.

Esto implica que se ha vacunado al 70% de los menores, todos los previstos salvo aquellos que por cualquier motivo no acudieron a clase ese día, por estar confinados u otra razón, el alumnado para quien la vacuna no está indicada o aquellos cuyos progenitores o tutores no formalizaron la correspondiente autorización.

Esta primera etapa se ha centrado en el alumnado de los centros de Educación Especial y de los Centros Rurales Agregados, así como los niños y niñas de 6º, 5º y 4º de Primaria. A partir del 10 de enero será el turno del resto de escolares hasta los 5 años. Además, durante este tiempo se ha desarrollado también la campaña frente a la gripe, con la administración de 972.010 dosis.

Barceló ha destacado que los niveles de protección "tan altos" alcanzados son "fruto del trabajo del personal sanitario que, tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario, está haciendo un esfuerzo titánico". "Se ha tenido que simultanear la campaña de inmunización con los diferentes embates de la pandemia sin dejar de prestar atención al resto de patologías", ha resaltado.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a "todas las personas, las vacunadas y las que todavía no lo están", para "arrimar el hombro y remar en la misma dirección que los profesionales sanitarios". "Se están dejando la piel por protegernos y atendernos en una coyuntura adversa y el resto estamos obligados a respetar la distancia social, a llevar la mascarilla, mantener la higiene de manos, ventilar los espacios cerrados y limitar los encuentros sociales, porque sólo unidos saldremos de esta", ha manifestado.

PUNTOS DE VACUNACIÓN

Ana Barceló ha defendido que en la Comunitat Valenciana se ha vacunado de una manera "planificada y ágil" y ha subrayado que "en todo momento" se ha seguido una estrategia basada en "priorizar la protección de los grupos más vulnerables".

La titular de Sanidad ha mencionado la apertura de centros de vacunación masiva, hasta llegar a establecerse 133 puntos distribuidos por toda la Comunitat, además de la actividad de los centros de salud en las zonas rurales. En total, en el momento de mayor actividad, llegó a haber 420 equipos de vacunación inmunizando y durante esta fase se enviaron 7.609.227 SMS de citación.

Tras la finalización de la vacunación masiva, Sanidad ha impulsado las unidades de vacunación móvil desplazadas a certámenes musicales, centros comerciales, campus universitarios y a otros eventos o espacios con afluencia masiva de personas, así como a los centros de salud.

Una vez citada toda la población, el "principal objetivo" consiste en administrar las dosis de refuerzo o recuerdo, "sin dejar de ofrecer nuevas oportunidades de vacunación a quienes, por cualquier motivo, todavía no han iniciado el proceso o están pendientes de recibir alguna dosis".

Estos dos procedimientos "diferenciados" se desarrollan en escenarios diferentes: quienes todavía no se han vacunado o tienen que recibir la segunda dosis pueden acudir a los puntos de vacunación sin cita que cada semana se habilitan en enclaves de gran afluencia de público repartidos por toda la Comunitat Valenciana. Por su lado, para las dosis extra, Sanidad envía un SMS o llamando a las personas interesadas para que acudan a alguno de los 42 puntos estables de vacunación.

Esas dosis adicionales se administran con las vacunas de Pfizer o Moderna a los colectivos que, hasta el momento, han sido autorizados por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud: residentes en centros de mayores o sociosanitarios, personas en condiciones de riesgo, personas de 70 o más años, quienes fueron vacunados con Janssen, personas de 69-60 años y a personal sanitario y sociosanitario.

Además, recientemente se ha incorporado como nuevo grupo a vacunar las personas menores de 60 años que recibieron la doble pauta de AstraZeneca, que ya están comenzando a ser citados. A ellos se sumarán las personas comprendidas entre los 59 y 50 años y entre 49 y 40 años.