El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha garantizado al sector hotelero y de ocio todo el apoyo del Gobierno valenciano para hacer cumplir la exigencia del pasaporte COVID. En este sentido, ha avanzado que se ha abierto la posibilidad de colaborar con la Fiscalía ante coacciones y amenazas procedentes de personas o grupos negacionistas.

Así lo ha explicado tras la reunión de coordinación de seguridad de medidas COVID-19 que se ha celebrado este miércoles en el Palau de la Generalitat, en la que ha participado también la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo.

La Generalitat va a defender a los que defienden la legalidad", ha manifestado el president, quien ha añadido que las personas "tienen derecho a pensar de la manera que quieran, pero no obstaculizar el cumplimiento de la ley".

"Desde la Generalitat queremos reconocer el esfuerzo de los hosteleros con la implantación del certificado COVID durante toda la pandemia", ha señalado el president, que también ha destacado que el sector "ha demostrado una gran responsabilidad cumpliendo y haciendo cumplir las medidas sanitarias que se han adoptado para proteger a la ciudadanía".

En este sentido, ha subrayado que la Generalitat condena cualquier amenaza o coacción que se lleve a cabo contra los responsables de los establecimientos, "que no hacen sino cumplir la ley en beneficio de la salud de los valencianos y valencianas". De hecho, ha recordado que la normativa que prevé la solicitud del certificado COVID por parte de los establecimientos de ocio y restauración está vigente hasta el 31 de enero.

"Queremos mandar un mensaje muy claro a los hosteleros: si tienen algún problema con ciudadanos que les increpan o intentan amenazarles por pedir el certificado COVID, que avisen inmediatamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque están cumpliendo con medidas que cuentan con el aval de la Justicia y la Generalitat siempre va a estar a su lado", ha remarcado.

La vacunación la mejor arma

Como ha recordado, en estos momentos la vacunación sigue siendo el principal activo en la lucha contra la COVID-19.

En concreto, el riesgo de ingreso hospitalario , en la UCI y de fallecimiento por COVID-19 es menor en personas vacunadas frente a las no vacunadas, en todos los grupos de edad. Las personas no vacunadas menores de 60 años tienen 9 veces más riesgo de hospitalización y 25 veces más riesgo en UCI que las vacunadas. Las no vacunadas mayores de 59 años tienen 7 veces más riesgo de fallecimiento por COVID-19 que las vacunadas. En el grupo de 12 a 29 años, las no vacunadas tienen un riesgo 9 veces mayor de hospitalización y 28 veces más riesgo de ingresar en UCI.

En la reunión de la comisión de las medidas de seguridad COVID-19 han participado además la delegada del Gobierno, Gloria Calero; el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer; el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel; el presidente de Conhostur, Manuel Espinar, y el presidente de Fotur, Víctor Pérez; el secretario general de la misma entidad, Juanjo Carbonell; el general de la VI Zona de la Guardia Civil, Arturo Prieto; el jefe regional de Operaciones de la Policía Nacional de la Comunitat Valenciana, José Domingo Piris, y la comisaría de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunitat, Marisol Conde.