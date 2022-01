El virus se hace fuerte en las áreas de La Plana y Vinaròs

Mientras en el resto de España la sexta ola de coronavirus ya está remitiendo, en la Comunitat Valenciana los contagios no han dejado de subir precisamente en la semana en la que los expertos habían previsto que se alcanzara el pico de la curva. Con los 118.000 nuevos positivos recabados en estos siete días, la incidencia media acumulada ha subido hasta los 3.576 casos por 100.000 habitantes aunque en esto de la presencia del coronavirus, como en otros aspectos de la vida, la alegría va por barrios.

Y es que hay al menos once departamentos de salud —de los 24 en los que se divide la Comunitat Valenciana— que están por encima, incluso muy por encima de esta tasa media de contagiados. Son las áreas sanitarias en las que el virus está circulando de forma desatada con La Plana, Alcoi, Vinaròs y Gandia en cabeza mientras en La Fe, Sagunt o Torrevieja, la incidencia del SARS-CoV-2 sigue disparando todas las alarmas pero muy por debajo de los niveles, extremos y nunca vistos, de las zonas más afectadas en estos momentos.

Así lo revelan los datos que ofrece la Conselleria de Sanidad dos veces por semana y que bajan a tierra, literalmente, los contagios que se registran cada día. Según la última actualización, en el área castellonense de la Plana (que tiene al hospital de Vila-real como referencia) es donde ahora mismo más personas se están contagiando: hay 5.740 contagios por cada 100.000 habitantes a 14 días, o lo que es lo mismo que en las dos últimas semanas, las de récord absoluto de esta pandemia, han dado positivo casi 6 de cada 100 habitantes.

La Plana lidera este ranking de las zonas más arrinconadas por el coronavirus aunque le siguen de cerca las áreas de Alcoi, Vinaròs, Gandia, Castelló y la del Hospital General de Alicante. Todas superan la incidencia de 4.300 casos a 14 días. Con estas cifras de récord nunca vista, los hospitales no están teniendo la presión de hace un año gracias a la generalización de la vacuna aunque sí se han tenido que poner en marcha los planes de contingencia y abrir nuevas salas y anular operaciones no urgentes para no sobrecargar las UCI, sobre todo en aquellos hospitales más pequeños.

Cómo se ha movido el virus

El análisis de la evolución de las curvas de incidencia dibuja el mapa de por dónde se ha movido el coronavirus de forma más intensa desde principios de diciembre, cuando empezó a crecer. El área de salud de Gandia fue de las primeras que empezó a despuntar en mayor presión de contagios muy pronto, incluso antes del puente de la Inmaculada, que marcó el principio de la sexta ola.

Por aquel entonces casi todas las áreas tenían unas incidencias muy parejas, salvo Gandia y Marina Baixa (con el hospital de la Vila Joiosa como referencia). De hecho, en aquellos primeros compases este último hospital fue de los primeros que manifestó problemas de ocupación.

Durante las fiestas navideñas, la circulación del virus fue subiendo de una forma bastante pareja en toda la C. Valenciana, salvo por el área de Elx-Crevillent que logró mantenerse algo al margen. Justo a la semana de Navidad, se empezaron a ver las primeras diferencias: Alcoi comenzó a despuntar y a dibujar una curva de subida mucho más pronunciada que esta semana; sin embargo, ha entrado en una meseta y, poco después, el 5 de enero, le siguió Gandia.

En la Plana la presión del virus empezó a ser especialmente grave —y a diferenciarse del resto de departamentos— a partir del 5 de enero. Si ahí tenía 1.936 casos por 100.000 habitantes a 14 días, la escalada ha sido en vertical hasta el 20 de enero hasta convertirse en el departamento más tensionado

Con todo, al igual que en Alcoi, el virus parece que ya no se está reproduciendo al mismo ritmo y lo mismo pasa en la mayoría de zonas . En algunas, de hecho, la incidencia ha empezado a caer. Se ve ya en Gandia, Elda, Sant Joan d’Alacant, València-H. General, Orihuela, Manises, València-Doctor Peset, La Fe, la Ribera y Sagunt.