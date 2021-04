El Teatro Mónaco de Onda recibe este sábado, 10 de abril, la ópera prima del actor ondense Víctor Palmero Johnny Chico. Así, esta obra regresa al mismo escenario en el que se estrenó hace más de un año para que todas aquellas personas que no pudieron verla en su día puedan disfrutar de la historia de un chico que no cuadra en la realidad en la que vive, ni en el cuerpo en el que convive, pero que, aún así, trata de sobrevivir al mundo que le rodea, a pesar de no encajar en el mismo.

Esta función se enmarca dentro de la ambiciosa campaña Onda late cultura que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de la localidad a través de su Concejalía de Cultura con el objetivo de promover una oferta cultural de calidad para los vecinos y visitantes.

Por el momento, la venta de entradas ha sido todo un éxito, llegando a agotar existencias. Y es que el público ondense no se ha querido perder a su actor más reconocido en esta cruda y emocionante pieza sobre la libertad y la aceptación personal donde da vida a más de 10 personajes sobre el escenario.