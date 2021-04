Ana Torroja, sin duda uno de los iconos del pop español para muchas generaciones, será una de las artistas que formen parte de Mar de Sons 2021. La cantante actuará el 7 de agosto en el recinto de festivales de Benicàssim, tal y como ha confirmado a través de la conexión en directo mantenida con el director artístico y presentador del festival, Tony Aguilar.

La larga trayectoria de Torroja con el inolvidable grupo Mecano, y una sólida carrera en solitario, hacen de la madrileña una leyenda vida de la música, una de las voces más destacadas de las últimas tres décadas. Es por ello que su concierto promete no defraudar, más bien al contrario, buscará emocionar tanto a sus fans como a los del exitoso grupo Mecano.

'Volver'

De la mano de la promotora Music is The Answer, organizadora de la cita benicense, Torroja presentará su espectáculo Volver con el que volverá a interpretar muchos de sus hits, canciones de ayer y de hoy, de siempre, así como canciones que hasta ahora no formaban parte de sus shows.

Los himnos de varias generaciones como «Hijo de la luna», «Mujer contra mujer», «Hoy no me puedo levantar» y «Me colé en una fiesta», de su etapa con Mecano, invitarán a los espectadores a realizar un inolvidable viaje musical en el tiempo, al tiempo que sonarán algunas de sus últimas canciones como «Llama», «A contratiempo», «Ya no te quiero» o «Sonrisa».

Más nombres

Te puede interesar: Cultura Estopa, primer grupo confirmado para el Mar de Sons

La organización de esta cita ha desvelado que la próxima semana serán más de dos los artistas confirmados, los días 20 y 22 de abril, uniéndose así al listado que ya forman Estopa, Beret, Taburete y, ahora, Ana Torroja.

Durante la primera quincena de agosto, el recinto de festivales de Benicàssim albergará a algunos de los artistas más importantes del panorama nacional. Es por ello que, para no perderse esta ocasión, las entradas ya están a la venta en la web oficial del festival www.mardesons.com