Álvaro de Luna, Marlon e Ignacio Serrano son las nuevas confirmaciones para el Mar de Sons. El festival que tendrá lugar durante la primera quincena de agosto en Benicàssim suma tres nuevas voces masculinas para el próximo jueves 5 de agosto.

Álvaro de Luna, el que fue líder del grupo Sinsinati, el conocido grupo Marlon y el joven cantautor Ignacio Serrano, serán los encargados de hacer disfrutar al público de Mar de Sons en una noche que promete ser inolvidable para todos sus fans.

Tanto Álvaro de Luna como Marlon, son ahora mismo dos referentes de la música pop de nuestro país, sobre todo entre los más jóvenes.

Álvaro de Luna

Álvaro de Luna canta y compone desde bien pequeño. Su pasión y esfuerzo le ha llevado a cosechar grandes éxitos a pesar de su corta edad. Tras tres años como líder del grupo Sinsinati, Álvaro decide lanzarse en su carrera en solitario. El artista llegará a Benicàssim para interpretar sus canciones y los éxitos del grupo. Entre algunos de sus temas más destacados encontramos “Juramento eterno de sal“ tema que le ha llevado a ser número 1 de los 40 , “Mis cicatrices” con el artista Nil Moliner o “Indios y vaqueros” de su anterior etapa en el conocido grupo. Un concierto que seguro hará disfrutar a los fans del artista.

Marlon

También se unen al cartel de Mar de Sons para actuar ese mismo día Marlon. Este exitoso grupo asturiano con influencias del pop de los 80 y el pop británico de los 60 está arrasando también entre los más jóvenes. Desde sus inicios en 2017 no han dejado de sorprender a sus seguidores con temas que hacen vibrar a todo el que los escucha. Marlon se subirá al escenario del festival el 5 de agosto para ofrecer un concierto repleto de energía y como no, los asistentes podrán escuchar y cantar algunas de sus mejores canciones. 'Con uñas y dientes', canción que no deja de sonar en las principales emisoras nacionales, 'Tequila y candela' y 'Marzo en febrero' entre otras.

Ignacio Serrano

Como invitado especial para este día el festival cuenta con el cantautor emergente Ignacio Serrano. Un artista con un carisma y estilo únicos e inigualables que promete hacer aún más especial y único el evento.

Triple directo

La noticia como viene siendo habitual, ha salido a la luz desde la cuenta oficial de Mar de Sons a través de un triple directo entre el director artístico y presentador Tony Aguilar y los artistas confirmados

Pack especial

Como novedad para esta semana la organización del festival desvela que han preparado un pack especial “jueves” pensando en los más jóvenes, haciendo así que la entrada sea más económica si se adquiere para asistir ambos días. Este jueves 22 de abril una vez se desvelen las confirmaciones de dicho día saldrá a la venta el pack y las entradas sueltas para cada día.

Cartel del 2021

Mar de Sons que tendrá lugar durante la primera quincena de agosto en el recinto de festivales de Benicàssim, ya va dando forma a su cartel para este 2021 con algunos de los artistas más importantes del panorama nacional. Estopa, Beret, Taburete, Ana Torroja, Álvaro de Luna y Marlon se darán cita en esta segunda edición que promete no dejar indiferente a nadie.

La organización recalca que las únicas entradas que tienen validez son las que se adquieren desde la web oficial del festival Mar de Sons www.mardesons.com o desde la ticketera Music is the Answer, promotora del evento www.musicistheanswer.es

Mar de sons

Mar de Sons es un festival que nació el verano de 2020 y que a pesar de la crisis sanitaria, supo salir airoso y ofrecer a todos los asistentes un festival seguro. Todo un éxito que ha llevado a su promotora Music is the Answer a repetir este año con una nueva edición.