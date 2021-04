Els preparatius per a editar l’obra completa de Carmelina Sánchez-Cutillas, Escriptora de l’Any de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, estan en marxa i serà una realitat abans de finalitzar un període ric i exitós en actes i propostes culturals per a descobrir o redescobrir, una dècada després de la seua mort, la novel·lista, poetessa i investigadora, l’autora més fèrtil i creativa de la literatura valenciana del segle XX.

Per això, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, proclamant-la Escriptora de l’Any en 2020 i fent-ho extensiu també en 2021, ha recuperat la palpitació de la seua poesia --si alguna vegada l’havia perduda--, ara més viva que mai amb l’obra poètica inèdita descoberta en l’interior de les caixes del seu llegat depositat en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.

seran dos volums

L’edició de l’obra completa de Carmelina Sánchez-Cutillas corre a càrrec de Maria Àngels Francés, recentment elegida nova acadèmica, i de Joan Borja, els dos comissaris anomenats per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per a esta edició de l’Escriptora de l’Any. Seran dos volums: un inclourà la poesia i l’altre, la prosa creativa, inclosa Matèria de Bretanya, cedida per l’editorial 3i4, i la investigació.

En el volum de poesia es publicarà material inèdit: tres poemaris que per primera vegada veuran la llum per a sorpresa dels lectors i que evidenciaran la intensitat de la seu poesia. Igualment s’incorporarà el diari personal escrit durant l’any 1964. Una part desconeguda de la vida i obra de Carmelina que s’obrirà al món literari i cultural, gràcies al consentiment de la seua família.

Una poesia tan inèdita com, fins ara, la seua data oficial de naixement, un dels secrets millor guardats per l’escriptora. Fa només unes setmanes s’ha conegut el dia exacte del natalici de Carmelina Sánchez-Cutillas, el 23 de juny del 1921. La casualitat ha fet que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, com altres institucions i entitats culturals, desitgen commemorar el seu centenari.

Altres poblacions

Castelló, Moncofa, Onda, Vila-real, Vinaròs i altres poblacions castellonenques prenen part en els actes dedicats a dignificar i recordar la dimensió humana i literària d’una dona compromesa i rebel en un temps advers i gens procliu al reconeixement social com a escriptora. Esta alteana única es mereix, per mèrits propis, rebre l’homenatge de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua també en este 2021.

D’aquesta manera, els interessats encara poden veure l’exposició itinerant de Carmelina Sánchez-Cutillas a Vinaròs (biblioteca) i Moncofa (biblioteca), ja que en les dues localitats hui finalitza l’exposició. Per a aquells que no hagen tingut la possibilitat en els últims mesos, el mes d’octubre l’exposició es traslladarà a les ciutats de Benicarló, concretament del 8 al 15, i a Castelló, del 8 al 22.