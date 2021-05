Luis Piedrahita desembarca esta tarde en el Teatro Mónaco de Onda con el espectáculo Es mi palabra contra la mía. Pionero de los monólogos, reconocido mago y figura muy popular por sus apariciones televisivas, el artista siempre aporta optimismo en sus shows.

-En tiempos de tanta incertidumbre como los actuales, ¿qué papel desempeña el humor?

-El humor es lo único que hace la vida viable. Cuando las cosas van bien el humor es necesario, pero cuando van mal, es imprescindible. Ahora, más que nunca, necesitamos recordar cómo era nuestra cara cuando sonreíamos y acordarnos de cómo éramos cuando éramos felices.

-Mientras hay otros cómicos que apuestan por la irreverencia, usted ha trazado una trayectoria desde el humor blanco. ¿Es hoy más necesario este humor?

-Cierto, no hago humor político ni crítica explícita de la sociedad. Hay muchos compañeros que lo hacen y muy bien. Si yo lo hiciera, hacerlo sería como abrir otra tienda de regalos en la plaza Mayor. Mi humor no es beligerante. Mi crítica es indirecta.

Me explico. Hay dos maneras de moverse en la vida: una es construyendo lo que nos gusta; y la otra es destruyendo lo que no nos gusta. Ambas son legítimas y necesarias. Yo soy partidario de construir artísticamente el mundo que deseo. Prefiero eso antes que destruir aquello a lo que me opongo. Entiendo el humor como un arma de construcción masiva.

-El público que acuda a verle a Onda, ¿qué se va a encontrar en Es mi palabra contra la mía?

-Es un monólogo de humor. De mucha risa. El más divertido que he escrito. El show busca responder a la pregunta de ¿por qué nadie está contento con lo que le ha tocado? Se habla de todo con lo que no estamos contentos, pero es el espectáculo más optimista que he escrito nunca. Habla del humor desde el humor. Sea lo que sea lo que se nos venga encima, el humor siempre se encarga de hacer la vida soportable.

-¿Incluye elementos de magia?

-No. Pero estoy preparando unos cursos de cartomagia on line. Muchas veces me preguntan cómo se aficiona uno a la magia o cómo se puede aprender… y ahora tengo la respuesta. Cualquier persona que no haya cogido una baraja de cartas acabará conociendo veinte juegos muy buenos. Enseñaré técnica, teoría, presentación… En Onda no habrá magia, pero el que quiera aprender, ¡ya sabe!

-Cada lunes da un recital de humor y de inyección de optimismo en El Hormiguero, incluso en los días más duros de la pandemia. ¿Son conscientes del bien que hacen a los espectadores?

-El humor tiene un poder sanador relativo. No hace que las heridas cicatricen más rápido ni ayuda a que los huesos suelden antes, al menos no con la misma eficacia que la escayola o el Betadine. Pero si entendemos la salud como una de las cumbres de la felicidad y la tristeza como una enfermedad vampirizadora de las ganas de vivir, entonces el humor resulta tremendamente terapéutico.

Hemos recibido muchas muestras de agradecimiento por lo que hicimos en el confinamiento y lo que seguimos haciendo ahora. Somos humoristas, cuando las cosas van mal tenemos que estar ahí y darlo todo. Es nuestro deber.

-El stand up está de moda y usted fue un pionero hace dos décadas. ¿Quiénes son, a su juicio, los mejores cómicos en este campo?

-El fenómeno se popularizó en 1999 con El Club de la Comedia y Paramount Comedy, y ha gozado de buena salud desde entonces. Me interesan, sobre todo, los monologuistas que aguantan en el tiempo. Me encantan Luis Álvaro, Ignatius, Goyo, Berto, Noguera… pero los que me sorprenden a diario, aunque no hagan stand up, son los chicos de El Mundo Today.

-Y, finalmente, ¿puede contarnos alguna anécdota de sus múltiples actuaciones en nuestra provincia?

-Cuando visito Castellón, lo que siempre recuerdo al llegar a casa son los arroces.