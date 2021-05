Tres días es la nueva novela de la periodista de Mediterráneo y escritora Mònica Mira. Con esta historia, la nulense se adentra plenamente en el territorio de la novela negra.

--Nueva novela, una nueva historia que contar. Así de buenas a primeras, ¿con qué se va a encontrar el lector esta vez en Tres días?

--Con algo bastante diferente a lo que había hecho hasta ahora. Una novela corta ambientada en Nules, donde se ha cometido un crimen. Un periodista de comarcas descubrirá, casi sin querer, lo que ha sucedido, como suelen pasar las cosas en los pueblos y con los periodistas que trabajamos en ellos.

--He leído por ahí que en el libro invitas a la reflexión sobre la sobreinformación y desinformación actual, algo que produce incredulidad y frivolidad. ¿Qué puedes decirme de esto?

--Que cuando me planteé escribirlo tenía claro que esa era la reflexión que como escritora quería hacer. Por qué nos creemos ciertas cosas y otras no, por qué hablamos muchas veces sin la suficiente información, por qué creemos que todo es susceptible de ser opinado y juzgado… Aunque sobre todo, mi propósito era arrojar luz sobre todas esas historias que hay detrás de las noticias. La vida de los protagonistas de las crónicas de sucesos no acaba al terminar de leer la noticia. Mi novela es ficción, la vida real no. No finaliza cuando ves el punto final.

--Has dicho que en esta novela tenías muy claro el principio y el final. ¿Cómo escribiste Tres días?

--Tres días nació como un reto literario personal, para responder a la pregunta de si sería capaz de concentrar una historia, de no ir más allá de las 300 páginas para explicar lo que iba a suceder a los personajes. Tener claro el final ayudó mucho. Cambié mi forma de escribir, tuve que organizarme mejor, planificarme. Descartar cosas que quizás habría estado bien contar… Es un poco como pasa con el periodismo, sobre todo con quienes hacemos prensa escrita. Te enfrentas a noticias con muchísima información y debes escoger qué es lo más trascendente, descartando detalles que también pueden serlo. La he disfrutado mucho. Quizás en esta novela he sido más periodista que en las anteriores.

--A muchos nos ha sorprendido la aparición de este libro, no por el hecho de que publicaras una nueva obra, sino porque decidiste hacerlo en Amazon. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso y el porqué de tu decisión de publicar allí.

--Pues puede parecer una respuesta superficial, pero fue un impulso. La tenía guardada, sin más aspiración que dormirla sine die. En un momento dado vi que Amazon convocaba un concurso de novela, lo que coincidió, cosas del azar y sus caprichos, con descubrir una fotografía de mi marido, Franc Ortiz, que representaba con absoluta fidelidad el fondo de la novela. Mi portada. Y en ese impulso del que te hablo, subí la novela a la plataforma de Amazon, y allí está. Amazon fue una oportunidad en ese momento y la aproveché, sin darle más vueltas.

--Demuestras, una vez más, gran versatilidad. Te mueves muy bien entre géneros distintos. ¿Significa eso que hay muchas versiones de Mònica Mira como escritora?

Quienes ya se han leído Tres días me comentan que, en el fondo, tampoco es tan distinta a lo que he hecho antes, porque tanto Me cuesta tanto olvidarte como Donde la vida nos lleve (ambas con editorial Versatil), a pesar de tener como hilo conductor las relaciones sentimentales de los protagonistas, en realidad tienen una importante carga de crítica social, de existencialismo, de intriga. Yo creo que lo que me pasa es que no caso con ningún género concreto, y eso hoy en día es un hándicap, porque parece que haga falta juzgar a todo el mundo por la portada. Si algo me han enseñado los años que llevo en esto de la literatura es que los prejuicios son muy malos consejeros.

--Además de periodista y escritora, podríamos considerarte también una especie de agitadora cultural. Lo demuestra tu participación en Nules Negre o tu intensa labor en el club de lectura Cosas & Musas. ¿Cómo de importante crees que son este tipo de iniciativas?

--Esenciales. En Cosas & Musas ofrecemos un alternativa de ocio distinta, fundamentada en la lectura, pero no como esa experiencia íntima que ejercitas en privado, solo en tu casa. Pensamos la lectura como una oportunidad de compartir. Te puedo asegurar que quienes participan en nuestro club de lectura, donde con la salvedad de que todo es novela, leemos géneros muy diversos, hemos cambiado nuestra forma de enfrentarnos a un libro. Lo hacemos con más profundidad y consciencia, porque sabemos que vamos a poder compartir lo que hemos sentido con el autor. Formar parte de un movimiento que promueve la lectura de esta forma en Nules es muy satisfactorio.