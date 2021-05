El ciclo Intercanvis. Club de cultura que promueve el Institut Valencià de Cultura y que coordina el responsable del suplemento Quaderns de Mediterráneo, Eric Gras, cierra el 19 de mayo, a las 19.30 horas, en el Museu de Belles Arts de Castellón, su edición primaveral y lo hace con la presencia del diseñador y comunicador gráfico Javier Jaén.

El barcelonés, a través de su estudio creativo, ha logrado convertirse en uno de los grandes referentes a nivel mundial como lo demuestra el hecho de que gran parte de sus trabajos ilustran las portadas de publicaciones tan prestigiosas como The New York Times, The New Yorker, The Washington Post o la revista National Geographic, entre otras muchas.

Considerado uno de los diseñadores más subversivos, Jaén acaba de recoger en un libro —Greetings from Javier Jaén Studio (Counter-Print Books, 2020)— gran parte de sus múltiples creaciones artísticas y, por primera vez, publica textos sobre su vida personal y profesional. En sus propias palabras, más que como diseñador e ilustrador se ve más como «traductor» de conceptos e historias en imágenes: «Me interesa más el contenido que la forma, crear contenido estimulante, ya sea gráfica o conceptualmente. Hay que intentar evitar la polución visual y el ruido», explica.

En su primera edición, Intercanvis. Club de cultura, ha invitado hasta la capital de la Plana a representantes del ámbito cultural nacional de renombre como la escritora Sara Mesa, el artista ex-flamenco Niño de Elche y la ensayista Remedios Zafra.