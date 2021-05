Descubrir que algo está hecho para ti es un proceso que pocas veces ocurre de forma fácil. Levantarte un día y pensar 'esto es lo que quiero conseguir' ni siquiera es algo que le pase a todo el mundo, y aquellos que puedan acercarse a ello primero deben pasar por todo un recorrido de experiencias, fallos y aciertos. Por lo menos eso es lo que pensaban Nadia Sheikh y el cuarteto femenino Loretta's tiempo antes de encontrar ese algo, y saber que era lo que ellas querían hacer: cantar rock para contar historias.

"Creo que lo tuve claro la noche que vi tocar a Avril Lavigne en el Manchester Arena", explica Nadia, natural de L’Alcora. Antes de este momento Nadia no tocaba ningún instrumento, pero desde entonces comenzó con la guitarra, y con el tiempo ha llegado a dar conciertos en lugares como Reino Unido. Para las integrantes de Loretta's - Patri, Gian, Rastu y Paola - cuatro chicas de Castelló, en cambio, este momento se dio como un proceso de unión: hizo falta que todas las integrantes del grupo llegaran para realmente sentirse lo que son hoy en día. Con un disco bajo el brazo están listas para volver a los escenarios.

Triunfar, ¿es fácil?

Existe la tendencia a entender la trayectoria de un artista como un camino en el que la obtención del éxito es el único resultado valioso. Confiadas en su amor por la música, ellas rechazan esta creencia y entienden el triunfo como un todo y no un camino al que deben llegar. "Lo que queremos es divertirnos nosotras, es un canto egoísta pero a la vez no, porque si tocamos para el público sin sentirlo lo haremos con desgana o mal", explica Loretta's.

Esto no les hace olvidar que hacerse un hueco en la industria no es fácil. "Nunca sabes si vas a tener suficiente dinero para pagar el videoclip o si a tus seguidores les gustará tu nueva música", explica Nadia. De hecho, el nuevo disco de Loretta's, ¿Qué coño estoy haciendo y para qué? , como bien su nombre explica, filosofa en torno a esta misma incertidumbre, un sentimiento que conocen y frente al que remarcan es importante tomar las riendas: "Nos hemos dado cuenta de que cuando mejor hemos estado es haciendo nuestro camino y dibujando nuestra propia figura geométrica sin importar lo que nos hayan dicho".

Dos grupos musicales diferenciados por su propio estilo personal, que coinciden en la importancia que supone ser fiel a uno mismo. Saben que triunfar no es fácil porque es el camino del día a día, en el que uno no deja que los obstáculos diarios detengan las ganas de seguir adelante en la música. En donde todo vale: la creatividad, los cambios, las casualidades, incluso los errores. Para ellas, estos ni si quiera son definidos como fallos. Lo resume Nadia: "Para mí el único fracaso sería no intentarlo con todo mi corazón"

Mujeres rockeras

Cuando hablan de lo que implica ser mujer en la industria ellas hacen hincapié en los espacios: carteles de festivales, managers, producción, técnicos de sonido... Lugares que ellas conocen, y donde una mínima parte son mujeres. "Estamos cansadas de que no se contraten a mujeres porque haberlas las hay de sobra en estos terrenos y bien preparadas, pero no interesa", explican Loretta's. Nadia coincide, ya que ella misma ha notado como "es más difícil conseguir oportunidades si eres mujer".

Artistas como ellas ya no solo están condicionadas por el hecho ser jóvenes, sino también por la falta de referentes, peores sueldos y una mayor presión estética. Un panorama que "debe cambiar ya", y frente al cual hay que luchar, ya que aunque sorprenda no solo está presente en grandes esferas musicales como Estados Unidos, sino en todas partes, incluso Castellón.