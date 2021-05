La llegada de este verano viene acompañada de una nueva gira de Sofía Ellar. La cantante vuelve a los escenarios para presentar su nuevo proyecto Cancha y Gasolina, y como no podía ser de otro modo ha elegido Peñíscola From Stage como uno de sus destinos para ello.

Tras el gran éxito de las giras pasadas, y el reto que supuso girar «de puntillas» en 2020 en plena pandemia, Sofía vuelve con más ganas que nunca de compartir canciones, anécdotas y noches mágicas con sus espectadores, lo que ocurrirá en Peñíscola este próximo 8 de julio en el que será su único concierto en la provincia de Castellón.

Después de un año tan complicado, la cantante llega con un único mensaje: seguir adelante, continuar nuestro viaje, aunque no siempre sea fácil. Así, la cita del verano podrá contar con su inconfundible voz tras la actuación previa de la humorista Susi Caramelo prevista para ese mismo día.

Con tan solo 27 años, la cantautora y compositora está demostrando que se puede gestionar una carrera musical de manera independiente, asumiendo las labores de artista, empresaria y gestora de su propio proyecto. Todo ese esfuerzo y dedicación le han valido para recibir diversos galardones que reconocen su carrera musical independiente como el Premio Voz Inspiradora, que otorga la fundación Inspiring Girls, o el Premio Talento Musical, que concede la revista ELLE, así como el Premio Cosmopolitan Música 2020.

El éxito de Sofía Ellar comienza en redes sociales como Instagram (con 360.000 seguidores), Spotify (con 1.100.000 de oyentes mensuales) y Youtube (superando los 45.000.000 de visualizaciones). Con dos discos autoproducidos a sus espaldas en tan solo dos años, la cantante se está convirtiendo en un fenómeno como artista autoeditada.

Noches de talento

Peñíscola From Stage puede presumir de ofrecer noches repletas de talento, como la que protagonizará Sofía Ellar y Susi Caramelo el 8 de julio, en la que no faltará el humor y la mejor música, en un escenario que no parará de brillar del 1 al día 11 de julio, a orillas del Mediterráneo. Y es que esta cita hace que la llegada del mes de julio sea la más deseada por parte de todos los castellonenses gracias a las actuaciones previstas a pesar de que todavía existen artistas a la espera de confirmación.

Sin duda, esta edición asegura una gran variedad de espectáculos pensados para todos los públicos, y todo ello en una ubicación privilegiada convirtiéndose así en uno de los festivales más seguros del panorama nacional.