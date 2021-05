La Escuela Municipal de Teatro de Castelló celebra sobre el escenario del Raval el fin de un curso que ha supuesto un reto para la formación interpretativa. En la programación se han incluido las obras de los grupos de infantil y juvenil, además de los de personas adultas. Las representaciones se llevarán a cabo durante este fin de semana y mostrarán la evolución del alumnado durante un curso en el que la concejala de Cultura ha ofrecido 160 plazas.

La concejala de Cultura, Verònica Ruiz, ha destacado «el gran trabajo hecho por la dirección y el profesorado de la Escuela Municipal de Teatro, con actividades complementarias que mejoran la calidad de la formación». La edil también ha destacado la reducción de las ratios de los grupos para «garantizar que se cumplen los protocolos sanitarios y garantizar que se pudieron completar los cursos» y ha felicitado a todo el alumnado que acaba ahora las clases.

Así pues, la muestra empezará con el grupo de Infantil A, que actuará el sábado, 29 de mayo, por la mañana con la obra La reina meló. También lo hará el grupo de Infantil B, con la obra El poder del joc (12.00 horas). El mismo sábado, pero por la tarde, será el turno de los grupos de Adultos A y B, que representarán respectivamente Altres terrorismes, basada en el texto de Presnyakov, y I tu de qui eres? (19.00 horas).

El domingo por la mañana subirán al escenario los grupos de Infantil C y D para representar las obras Periòdic y Paraula per paraula, respectivamente (12.00 horas). Por la tarde llegará el turno del grupo de Adolescentes A y su interpretación de la obra On moren les flors, una adaptación del texto de Natàlia Pestaña. Y, después, será el grupo de Adolescentes B quien suba al escenario con la obra Quan comença el teatre, què passa?’ (19.00 horas).

Trabajo, esfuerzo y pasión

Las obras representadas son el resultado del trabajo de todo el año. Cabe señalar que durante el curso, las clases en línea y presenciales en el Menador se han tenido que alternar debido a la situación sanitaria. Además de las clases regulares, se han ofrecido cursos monográficos como el de Máscaras de la Commedia dell’Arte, a cargo del reconocido Miguel Ángel Gutiérrez. O el de La voz escénica, impartido por Héctor Salvador recientemente. Para cerrar el curso, la dirección de la Escuela Municipal de Teatro ha programado un último curso monográfico de Interpretación, del 7 al 11 de junio.