El próximo 12 de agosto se podrá disfrutar en SOM Festival Castelló del mejor homenaje a Queen de todos los tiempos. Con más de 100.000 entradas vendidas en 25 shows en España durante el año 2019, God Save The Queen, la banda tributo a Queen más importante del mundo liderada por Pablo Padín, Ezequiel Tibaldo, Dani Marcos y Matías Albornoz, regresa con más fuerza que nunca, con una actuación especial celebrando los 50 años del célebre conjunto británico y con la que visitarán cerca 30 países en todo el mundo bajo el título Champions Of The World Tour 2021.

Vendiendo millones de discos ininterrumpidamente desde hace más de 35 años, Queen ha demostrado que sigue siendo uno de los grupos de moda. En este sentido, el show que ofrece God Save The Queen, apadrinado por Peter Freestone (asistente personal de Freddie Mercury), se ha posicionado como «el mejor tributo a la mítica banda londinense de todos los tiempos» por la mismísima revista Rolling Stone, reuniendo todos los grandes éxitos del mítico grupo británico en una compilación perfecta de dos horas de majestuosidad musical. Y es que con más de 20 años de carrera, y más de mil conciertos realizados, GSTQ fue elegido en el año 2018 como la banda oficial para promocionar la película Bohemian Rhapsody.

En su concierto en el Grau, la banda recorrerá el catálogo de Queen desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum, editado en 1991 después de la muerte de Freddie Mercury.

