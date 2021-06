En Peñíscola From Stage no podía faltar la electrónica para completar la gran variedad de géneros artísticos que aborda el festival. Y nadie mejor que Jan Blomqvist para protagonizar la noche del 10 de julio una sesión inolvidable.

El dj alemán, uno de los los artistas internacionales más característicos del gremio, es toda una leyenda. Sus primeros conciertos en vivo se produjeron en la década de los 90 y se destacaron rápidamente gracias a esa fusión de punk, hardcore, britpop y rock and roll. Sin embargo, eso no era más que el comienzo de una trayectoria que ha ido in crescendo. Poco a poco, siendo fiel al espíritu de la época, Blomqvist se inspiró en el uso y la experimentación cada vez mayor de instrumentos electrónicos para dar como resultado un estilo inconfundible.

La presencia del artista alemán es una de las últimas confirmaciones de esta segunda edición de Peñíscola From Stage y junto a él, esa misma noche del 10 de julio, estarán presentes también los dj’s residentes by entredosaguas, convirtiéndose así en una noche muy especial al poder disfrutar del espectáculo en un singular formato de cabaret, en pequeños grupos de personas, de 4 a 6, en box de mesas y sillas bajas con servicios personalizados.

Una cita única en un espacio único

El recinto para este festival es uno de los más destacables dentro de la provincia ya que goza de una ubicación privilegiada, siendo uno de los lugares más seguros al lado del mar. Así, este ciclo pretende impregnar de nuevo todos los rincones de Peñíscola de la mejor oferta cultural y con una agenda muy variada de actuaciones, con propuestas para todos los públicos, en un escaparate inigualable. Una experiencia única de ocio, cultura y sobre todo música en directo, con el que la ciudad del Papa Luna quiere convertirse en un punto de referencia en la intensa programación musical de Castellón.