La presencia de la ganadería de Miura es una de las novedades de la inminente feria taurina de Castellón 2021. Palabras mayores. Casi 180 años de historia y leyenda. Los toros de Miura son sinónimo de miedo, fuerza y fiereza. Su nombre tiene peso propio en un cartel que cerrará la Feria de cine el martes 29 de junio, con Rafaelillo, Paco Ramos y Rubén Pinar en el cartel.

«Nos hace ilusión volver a una plaza del Levante, en concreto a Castellón, donde siempre hemos lidiado mucho y hace tiempo que no estamos anunciados. Sabemos que hay mucha gente partidaria de la ganadería en esa tierra y que nos esperan con esperanza de poder disfrutar. Existe mucha responsabilidad y eso pesa. La presión se nota porque sabemos que nos esperan», afirma Antonio Miura, que junto a su hermano Eduardo lleva las riendas de esta legendaria divisa que pasta en la emblemática finca sevillana de Zahariche.

Han pasado 21 años de la última vez que Miura lidió una corrida completa en Castellón. Fue en la Magdalena del 2000, con un resultado interesante y en la que a un toro le dieron la vuelta al ruedo. Lidiada por Fernández Meca, Óscar Higares y Padilla. Después trajo varios toros sueltos en los desafíos ganaderos de la última etapa de Enrique Patón, pero nunca un encierro completo.

TODOS SON CINQUEÑOS

No ha escatimado en su regreso a esta plaza. Sabe Antonio de la exigencia de Castellón para con el toro y no quiere defraudar. De ahí que la corrida que se lidiará en la Plana es la que debió haber salido al ruedo de la Maestranza durante esta última Feria de Abril de Sevilla, que fue suspendida días antes por la pandemia, lo que denota el buen gusto que ha tenido el ganadero, puesto que esa plaza siempre fue santo y seña para este hierro, con el aliciente añadido de la gesta de Morante de la Puebla anunciándose con miuras. «La de Castellón ha salido prácticamente de la reseñada para la Maestranza, para donde había apartados unos doce toros. Casi con toda seguridad se hubieran lidiado en Sevilla», desvela Antonio Miura, quien matiza algunos detalles del conjunto elegido, cinqueño en su totalidad: «En cuanto a presentación está por encima de lo habitual en Castellón. Es seria pero hay toros de buenas hechuras. También va variada de pelos, que es algo que gusta mucho a los aficionados. Hay toros colorados, negros, cárdenos y un sardo».

TOROS IMPREVISIBLES

El juego de los toros de Miura resulta imprevisible. Ahí está su esencia. «No se sabe cómo van a salir, hay una gran diversidad de comportamientos. Esa variedad es muy bonita y todo el mundo está pendiente, porque hay toros que embisten pero otros sacan muchas complicaciones, y esa condición también hay parte del público que la está esperando. Debe haber como en botica, porque si embisten los seis, dirán que Miura ya no es lo que era, que ya no da miedo, y si se complica el asunto, dirán que esa manera de embestir es de otro tiempo, que no puede ser en la actualidad… Al final, lo importante es que hablen de uno, bien o mal. Lo peor es lo anodino», concluye.

EL ENCIERRO AL COMPLETO

Los seis toros reseñados por Antonio y Eduardo Miura para lidiar en Castellón por Rafaelillo, Paco Ramos y Rubén Pinar son los siguientes: