Todavía habla la afición y no para de aquella corrida que lidió Adolfo Martín en su debut en Castellón. ¡Qué manera de embestir, con qué bravura! Acaparó todos los premios, como la Divisa de Honor del Club Taurino otorgado al toro Carpintero, número 68, lidiado por Vicente Soler. En reconocimiento a aquella tarde, como durante tantos años hizo esta plaza con su pariente Victorino, el ganadero madrileño vuelve a esta tierra por méritos propios. «Quiero repetir 20 años más», añade Adolfo con la confianza de saber que siempre va a ofrecer lo mejor a una afición que le venera.

«Dicen que si los toros están un punto por encima de Castellón… pero lo que creo es que esta provincia se lo merece, hay mucha afición al toro», admite con seguridad el de Galapagar, quien cada vez que hace referencia a Castellón es con elogios. «Volvemos con mucha ilusión, a ver si la corrida sale, como mínimo, del estilo de nuestro debut, porque aquella dejó satisfecho a todo el mundo».

La divisa extremeña abre la Feria de cine el jueves 24 de junio con uno de los carteles que más expectación ha levantado: el mano a mano entre Daniel Luque y Emilio de Justo. «Dos toreros que están en buen momento y subiendo hacia la cima del escalafón por méritos propios. Son diestros muy hechos, en sazón, con oficio y, si todo funciona como esperamos, podemos ver una gran tarde de toros. Son toreros que ahora mismo están en boca de los aficionados», así de bien los ha definido el ganadero. La combinación es explosiva. Dos coletudos en pie de guerra frente a una ganadería que marca diferencias. ¿No quiere la afición competencia ante a este tipo de hierros? Ahí está. Ahora hay que responder. «La tauromaquia tiene que estar más viva. Los carteles se repiten hasta la saciedad y éste es un ejemplo de lo que demanda el público», matiza bien Adolfo.

Que se trate de un cartel de mayor expectación, con dos toreros que ahora no son muy habituales en esta divisa, no hace que el ganadero cambie los criterios a la hora de reseñar el encierro. «En absoluto. Es la corrida que yo tenía en la cabeza desde un primer momento. Intento llevar lo mejor de mi casa. Ten en cuenta que de los cinqueños que tengo en el campo, los de Castellón son los más serios que me quedan, a excepción de una corrida prevista para Madrid», dice.

BUENAS HECHURAS

¿Cómo es el conjunto reseñado? «La corrida es cinqueña. Tiene trapío, buenas hechuras, es seria por delante, del estilo de nuestro debut en este coso. Me encanta. Hay toros de plaza de primera categoría», señala. No cabe duda de que este agarrón a tres bandas es una de las combinaciones que más está demandando la afición. Hablar en estos momentos de Adolfo Martín es hacerlo de una de las divisas más importantes, de ahí que las figuras la elijan para marcar diferencias. ¿Cuál es el secreto de este éxito, Adolfo? «He llegado a ese momento que quería tras seguir la máxima en la que el toro se tiene que emplear de bravo. Me gusta un toro que esté pendiente de la pelea. Busco la entrega y la bravura», concluye.

LOS TOROS, UNO A UNO

Mediterráneo les muestra en exclusiva las fotografías de los seis toros que el día 22 viajarán desde Cáceres a Castellón para ser lidiados el 24, festividad de Sant Joan, en ese mano a mano tan esperado entre Daniel Luque y Emilio de Justo. Al margen de los astados que se detallan a continuación, se embarcarán otros dos que saldrán de entre los herrados con los números 29, 47 y 67.