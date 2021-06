Son nuevos en esta plaza, como diría el revistero de antaño. Emilio de Justo, Pablo Aguado y Paco Ureña hacen su presentación en la plaza de toros de Castellón en la inminente Feria de cine que comienza este jueves. Son las tres novedades que presenta este serial, alejado del sota, caballo y rey, considerado por muchos --casi todos-- como el más rematado de las últimas décadas en esta tierra.

El primero en debutar será Emilio de Justo. Su turno es pasado mañana, día de Sant Joan, mano a mano con Daniel Luque y frente a astados de Adolfo Martín. «Es un cartel muy bonito, con dos toreros que estamos tratando de hacer cosas importantes en un año que resulta clave para ambos. La corrida de Adolfo le añade el plus de interés y emoción», declara el extremeño. Hoy en día es uno de los pocos toreros que entiende todos los encastes, uno de ellos el de Albaserrada. Hasta en tres ocasiones se ha anunciado con toros de Adolfo, dos en Huesca y una en Mont de Marsan. «Se ha dado bien, en Mont de Marsan corté una oreja y en Huesca tuve dos actuaciones importantes, en la última obtuve dos orejas en un mano a mano con Castella. Me dejó muy buenas sensaciones, es una ganadería que me gusta mucho porque salen toros importantes para hacer el toreo con emoción, que es el que le gusta al aficionado. Ojalá rompan toros y ayude la corrida para que el aficionado salga satisfecho». Emilio de Justo acude a esta plaza con «una ilusión tremenda por debutar en ella, es uno de los cosos que apetecen. Voy motivado y espero que pueda embestirme algún toro para poder hacer disfrutar a esa afición. Castellón es la provincia más taurina de España y les admiro», remacha.

Otro torero de moda

La inclusión de Pablo Aguado, uno de los toreros del momento, ha despertado una enorme expectación. El sevillano está en todas las ferias, en los carteles más rematados y no podía faltar en Castellón. Su toreo a cámara lenta encaja en esta Feria de cine y seguramente calará ante esta afición, a la que le gusta paladear el sabor de lo distinto. «Es una de esas ferias agradables y apetecibles para los toreros. Quiero debutar ya y poder estar todos los años en Castellón. Hay un buen clima en el aficionado y eso atrae mucho a los toreros. En esas ferias del Levante la gente es muy agradecida, va a la plaza en pro de que salgan las cosas bien». Lo dice Pablo Aguado cargado de optimismo. Está anunciado junto a Morante y El Juli con toros de Alcurrucén el viernes día 25. «Es muy bonito verte en esos carteles, al lado de esas grandes figuras a las que siempre has admirado desde niño, pero eso conlleva una responsabilidad grande. De estar a la altura, no de competir, porque esa palabra no me gusta, pero sí intentar sacar mi tauromaquia y que esté al nivel de la suya, que es grandiosa en ambos casos».

Preferido en Valencia

Paco Ureña llega tras el incontestable triunfo del domingo Istres, motivado e ilusionado por debutar en Castellón: «Poco a poco las cosas van por su camino y estoy muy contento. Soy un torero que voy día a día», explica el murciano. Muchos serán los aficionados de Valencia y de Murcia que se desplacen a ver a uno de sus diestros preferidos, el que les cautivó precisamente en una Feria de Julio que este año no se dará. «Estoy muy triste por esa noticia, pero a su vez me ilusiona que por lo menos puedan verme cerca, en Castellón». Y lo harán con un cartel de figuras, junto a Ponce y El Fandi, además de la corrida de García Jiménez, que tan buen sabor de boca le dejó en Vistalegre: «Es todo un plus de motivación», concluye.

Los tres toreros, unidos por esa verdad de su toreo, se presentan ante la afición de Castellón con un solo objetivo: triunfar y volver el año que viene. Que así sea.

Venta de entradas y cartel

La venta de entradas sigue si curso en las taquillas de la plaza de toros. El horario es de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Además también pueden adquirirse desde casa a través de internet en la página oficial de la empresa y en la plataforma Bacantix. Asimismo, todavía es posible conseguir un abono para las cinco corridas de toros y las dos novilladas sin picadores con un 10% de descuento. Las venta sigue a buen ritmo y las localidades para el domingo 27, con el mano a mano del año en España entre Manzanares y Roca Rey, están a punto de agotarse.

El cartel completo de la Feria queda como se detalla en el gráfico a continuación. Todos los festejos darán comienzo a las 20.00 por un doble motivo. Facilitar la asistencia de aquellos aficionados que en los días laborables deban acudir a sus puestos de trabajo, y conseguir que la temperatura sea lo más agradable posible en unas fechas de calor como estas de finales de junio.