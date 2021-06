El Sansan Festival ya tiene confirmado su cartel para su próxima edición y vendidas 9.000 entradas por el momento. Si nada lo impide, el certamen se celebrará del 29 al 31 de octubre, en el recinto de festivales de Benicàssim y lo hará con Vetusta Morla, Amaral y Love of Lesbian encabezando el programa anunciado por la organización durante la celebración de una rueda de prensa en Villa Ana, frente a la playa l’Almadrava.

Dorian, Xoel López, La M.O.D.A, Sen Senra, Rayden, Carlos Sadness, Elyella, La La Love You, Varry Brava, Travis Birds, Cala vento, Delaporte, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Arco, Tu Otra Bonita, Ginebras y Mujeres también se subirán al escenario. Además, actuarán Chucho, Cariño, Arde Bogotá, The Niftys, Axolotes Mexicanos, Karavana, Repion,Tú no existes, Maren, Rocío Saiz y Cora Yako. Y el próximo 1 de julio se anunciará otra gran incorporación, la programación de pinchadiscos. Mientras, será en septiembre cuando se revelará el artista sorpresa de esta sexta edición. También se sumará al cartel el grupo ganador del concurso musical Groc Talent, que organiza SanSan Festival en colaboración con el Villarreal CF con el objetivo de apoyar el talento emergente.

La presentación ha contado con la presencia del director de festivales de Sonde3, Roberto Recuero; la directora de contratación de la promotora, Isabel Sánchez; la alcaldesa de la ciudad, Susana Marqués; el responsable de la marca Mediterranew Musix y representante de Turisme Comunitat Valenciana, Daniel Arnal; y Rayden, uno de los más de 40 artistas que forman parte de la nueva edición.

Desestacionalización

«Los festivales de música son un motor de oportunidades que posiciona a Benicàssim y a la provincia de Castellón en el mapa de grandes eventos y son un gran dinamizador para nuestra economía local y un generador de empleo. Además, el SanSan Festival suma el aliciente de desestacionalizar el turismo en el municipio, ya que las fechas escogidas para esta edición van a aportar un gran atractivo para finales del mes octubre. Será entonces cuando Benicàssim y la provincia vuelvan ser punto de encuentro de la mejor música a nivel nacional con el gran cartel de artistas que con tanto mimo y esfuerzo ha preparado la organización del festival. Dicen que a la tercera va a la vencida y, en este caso, desde el Ayuntamiento de Benicàssim mostramos nuestro apoyo a Roberto y a todo su equipo porque este año, por fin, se levante el telón del SanSan», destaca Marqués.

Por su parte, Arnal manifiesta que está «llamado a ser uno de los grandes festivales de música, es un Mediterranew Musix y queremos crecer con ellos. Estamos trabajando codo con codo con las distintas administraciones para conseguir que aumenten los aforos y que el público pueda disfrutar lo máximo posible», concluye.

Recuero también ha explicado que «después de este tiempo tan complicado, volvemos con ilusión, confianza y ganas, muchas ganas… Para ello, contamos con un ambicioso cartel que celebre el regreso de los grandes festivales, que será bastante emocional y queremos que sea una edición única e inolvidable».