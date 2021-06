El Institut Valencià de Cultura (IVC) sigue fortaleciendo y aumentando la oferta cultural de la provincia incluso en verano, tal y como queda reflejado en la programación estival que se presentó ayer en el Museu de Belles Arts —a falta del cartel del Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola que se da a conocer este 23 de junio— de la mano del delegado territorial en Castellón de la entidad dependiente de la Conselleria de Cultura, Alfonso Ribes.

Ribes destacó que tanto el Museu de Belles Arts como el Espai d’Art Contemporani y el Palau de Congressos de Peñíscola «estarán activos a lo largo de todo el verano para ofrecer una amplia y atractiva programación cultural». De entre todas las propuestas que dio a conocer, la que destaca es el ciclo Nits al Claustre, que un año más apuesta por la interculturalidad y que potencia el apartado cinematográfico con un total de tres proyecciones —el pasado año solo se realizó un visionado— de producciones valencianas del último año.

Bajo el título Cinema valencià a la fresca, y con la colaboración de la Filmoteca del IVC, se podrán ver del 1 al 3 de julio las películas La boda de rosa, de Icíar Bollaín; Coses a fer abans de morir, de Miguel Llorens y Cristina Fernández Pintado, y La mort de Guillem, de Carlos Marqués-Marcet, un filme que recibió el premio del público en el Festival Internacional de Los Ángeles y tres galardones en los Premios del Audiovisual valenciano.

La música, protagonista

Todos los jueves del mes de julio y agosto, en el recinto museístico de la avenida Hermanos Bou, el público tendrá la oportunidad de escuchar gracias al ciclo Nits al Claustre ocho conciertos con una gran diversidad de estilos, desde el sonido mediterráneo de Grecia o Francia, pasando por el jazz, blues o la canción catalana y vasca.

La programación comienza el 8 de julio con el concierto del músico griego Yannis Papaioannou que presentará su propuesta The Oud Experience. El día 15, será el turno del proyecto ecléctico de jazz, blues y soul de Bluet, y proseguirá el jueves, 22 de julio, con la propuesta de la cantautora catalana Joana Serrat, quien dará a conocer su quinto álbum Hardcore from the heart. El mes de julio se cerrará con un recorrido de la tradición de la costa vasca con Juan Mari Beltrán Quartet.

Ya en agosto, el clarinetista castellonense Chema Peñalver presentará el 5 de agosto su particular tributo a Benny Goodman. El día 12, tomará el relevo la voz cálida e intensa de Marina Rosell en la que, sin duda, y en palabras del delegado del IVC en Castelló, será» una de las noches más esperadas de todo el verano». A la icónica artista le sucederá el 19 de agosto la cantante Sheila Blanco, el pianista Federico Lechner y el veterano guitarrista Chema Sáiz, unidos para homenajear a George Gershwin. El ciclo concluirá con la francesa Françoiz Breut, quien ya deslumbró hace cuatro años al público castellonense en el concierto que ofreció en el Teatre del Raval gracias al SONS Castelló. Destacar que todos los conciertos son con entrada gratuita hasta completar aforo.

Arte

El Museu de Belles Arts acogerá también este verano, tal y como anunciaron, las exposiciones Joaquim Agrasot. Un pintor internacional, Gats, vampirs i gossos, de José Fonollosa y el proyecto Polonia Siglo XXI de Hanna Jarzabek.