Benicàssim ha dado la bienvenida al verano con una agenda cultural de lo más cargada y con la literatura como protagonista, y más concretamente, la novela romántica, gracias a la Feria Nacional de Novela Romántica, que alcanza este año su quinta edición y que ha inaugurado la escritora Espido Freire. Hasta el próximo domingo, 27 de junio, el Espai Cultural de la Mar Villa Ana albergará mesas redondas, presentaciones y firmas de ejemplares, entre otras actividades.

Freire, que continúa siendo la ganadora más joven del Premio Planeta por su novela Melocotones helados, visitó la redacción del diario de Castellón para hablar de la novela romántica y de su último libro, titulado Tras los pasos de Jane Austen y editado en Ariel.

Últimamente has visitado mucho la provincia de Castellón. Hace poco estuviste en la Fira del Llibre d’Onda y ahora haces de madrina del Festival de Novela Romántica de Benicàssim.

He tenido la suerte de tener siempre lectores y, sobre todo, de que haya habido un tejido cultural, y una inversión pública, para que me haya acercado a esos lectores en bibliotecas, ferias del libro, ferias de otro tipo, conferencias…

El hecho de inaugurar esta quinta edición del festival literario benicense, ¿qué supone? ¿Cómo surgió esa posibilidad?

Cualquier feria que facilite el contacto entre lectores y autores, y en este caso en concreto entre lectoras y autoras, va a contar siempre con mi apoyo. Y este año tenía particular sentido mi presencia porque he publicado un ensayo sobre Jane Austen, que en muchos casos está considerada como uno de los referentes para la mayor parte de las autoras de novela romántica, de manera que parecía que todo confluía.

«Cualquier cita que facilite el contacto entre lectoras y autoras va a contar siempre con mi apoyo»

‘Tras los pasos de Jane Austen’, publicado en Ariel, es ese libro, que no es exactamente un ensayo, pero tampoco un libro de viajes, aunque tiene de ambos mundos.

Es un ensayo, lo que pasa es que no es un ensayo al uso, tampoco es una biografía como tal, y es un libro de viajes pero no exactamente; digamos que es un viaje dilatado en el tiempo. Recorremos la biografía de la autora y los lugares en los que vivió. En realidad, refleja los viajes que anualmente realizo con grupos de lectores y que se retoman ahora en octubre, en torno a la zona de Bath, que es donde ella vivió, Steventon, Chawton… La zona donde se desarrolla su vida y sus novelas.

Un viaje físico y emocional.

Y que ha funcionado particularmente bien. Ahora estamos en una cuarta edición, lo cual para un ensayo de estas características es muy notable y demuestra, primero, que cuando las anécdotas literarias se cuentan bien interesan a más gente de la que creemos, y después, que Jane Austen continúa muy viva y es un referente.

Efectivamente, Jane Austen sigue siendo una de las autoras más versionadas de la historia. Aún hoy, obras suyas se reinterpretan, se adaptan a la gran pantalla…

Sí. No todas con la misma intensidad o éxito, pero así es. Esto no es ni bueno ni malo, lo que indica principalmente es que esta autora está dentro del canon literario. Es particularmente atractiva para el lenguaje contemporáneo. A diferencia, por ejemplo, de George Eliot, que es prácticamente contemporánea, o de cualquiera de los otros autores que en aquel momento estaban teniendo un enorme éxito. ¿A qué se debe? Jane Austen no solamente se mete en los hechos cotidianos, sino que habla de emociones y de reacciones que se han mantenido prácticamente idénticas a lo largo de 200 años. La capacidad que tiene psicológica y de diálogos, de lenguaje, casi teatral, hace que la adaptación al audiovisual sea inmediata y muy fresca. No obstante, lo que de verdad revela todo esto es el oído que ella tenía para el diálogo y sobre todo para la psique humana.

«La novela romántica contemporánea, en muchas ocasiones, es mucho más osada a la hora de afrontar problemas que la novela convencional»

Ese interés por la psique humana es algo que existe en tu obra.

En mi caso, la psicología del personaje y la atmósfera de la novela son dos de las claves que han destacado los críticos. Aunque no les hayan gustado ciertas novelas, siempre lo han destacado como un punto fuerte, y yo estoy de acuerdo. Junto con el narrador, creo que es aquello que mejor hago. Quizás porque también es uno de los puntos que más me interesa. Si un personaje, psicológicamente no está bien construido la novela se derrumba y es lo que no queremos.

¿Hay algún mensaje concreto o algún aspecto que quieras compartir con todas las lectoras, y lectores, que se acerquen estos días a Villa Ana?

Que si algo nos permite la novela romántica es el vuelo libre de la fantasía. Es la evasión, es algo que la literatura ha buscado siempre, que nos permite vivir vidas alternativas, diferidas en el tiempo, posibilidades diferentes.

¿Y qué aspectos destacarías de la novela romántica actual?

La novela romántica contemporánea, en muchas ocasiones, es mucho más osada a la hora de afrontar problemas que la novela convencional, la novela literaria. Afronta las relaciones humanas desde perspectivas muy distintas. Asimismo, es muy interesante también lo que se está haciendo desde el colectivo LGTBI, por ejemplo.

No obstante, sigue siendo, para muchos, un género o subgénero menor dentro de la literatura.

Diría que gran parte de los prejuicios no tiene que ver con que sea un subgénero como tal, tiene que ver con que sea un subgénero asociado tradicionalmente a lo femenino. Yo creo que ahora, cuando estamos intentando romper o quebrar tantos prejuicios a este respecto, debemos intentar hacer lo mismo con este.