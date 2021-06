Castellón será el domingo el epicentro de la tauromaquia a nivel internacional. El mano a mano entre José María Manzanares y Andrés Roca Rey ha levantado una expectación inusitada, de forma que la venta de entradas en la taquilla va de acuerdo con el nivel del festejo programado por la familia Matilla, gestores de la plaza con la empresa Funtausa.

Manzanares llega a la capital de la Plana tras obtener nada menos que cuatro orejas en dos corridas consecutivas en Alicante. Y Roca Rey no está dispuesto a ceder ni un ápice de su terreno, el que le permite en este momento ser el más taquillero del escalafón.

Puede parecer un mano a mano de carta blanca aunque, a buen seguro, no va a ser así. La pandemia provoca que las ferias se hayan reducido y conseguir un puesto de privilegio en las mismas se ha puesto muy caro. Basta con ver la implicación de Manzanares en este 2021, también motivado porque la última operación en su espalda ha sido muy satisfactoria y no tiene las limitaciones, a nivel físico, de otras temporadas. Roca Rey limita sus apariciones y ha marcado la distancia al no permitir que sus corridas sean televisadas. Lo hicieron otros compañeros cuando mandaban y ahora el peruano decide seguir el mismo camino.

Las últimas 300 entradas para no perderse el cartelazo del año están a la venta en taquillas, con horario de 10 a 14 horas y desde las 17 hasta cuando acabe el festejo del día. Además también es posible adquirirlas a través internet en la página web de la empresa y en la plataforma Bacantix.

Manzanares y Roca Rey lidiarán toros de tres ganaderías: Jandilla, Luis Algarra y Garcigrande. Los mismos descansan en los corrales de la plaza desde el viernes y han sido alabados por quienes han tenido la oportunidad de verlos en los corrales por su correcta presentación.