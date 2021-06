Muy emotiva la noche del pasado sábado, 26 de junio, en el Teatre Municipal Francesc Tàrrega de Benicàssim recordando las canciones de Morcillo en formato de big band. Un espacio con lleno completo, en el que más de 300 espectadores asistieron a un espectáculo único hasta la fecha. Gran parte de la población de Castellón ha escuchado en muchos momentos de sus vidas canciones como Hielo, Estamos locos o Mi cenicero, entre otras muchas, pero nunca hasta ahora con los vientos y metales acompañando a los instrumentos tradicionales del rock and roll, que concedieron una dimensión nueva a auténticos himnos en esta zona del Mediterráneo. Un concierto correspondiente a la presentación del disco No voy a pensar más (Volumen 5 de Benicàssim.pop) hecho realidad gracias a la Concejalía de Cultura que encabeza Javier Alonso a partir de la idea de Tímida Industria Musical.

Unas animaciones con Morcillo como protagonista al ritmo de La pantera rosa dieron inicio a un espectáculo en que Lorenzo Millo actuó como presentador de cada una de las canciones. Con el arreglista Carlos Álvarez liderando la big band, comenzaron a sonar temas que en Castellón son himnos fácilmente reconocibles por un amplio sector de la población. Lorenzo Millo se encargó de ir presentándolos uno por uno, antes de ser interpretados en el mismo orden que aparecen en el cedé producido por Juanki Tomás en La Seta Azul de Benicàssim.

De la instrumentación se encargaron Jesús Gimeno (batería), Diego Barberà (contrabajo y bajo), el arreglista Carlos Álvarez (guitarra), Edu Roselló (teclados), Augusto César, Iván Pitarch, Nuria Abella, José Muñoz y Bernat Fayos (saxos), Adolfo Cebreiro, Luis Alguacil, Damián Rueda y Marc Agut (trompetas), Óscar Torres, Paco Vila, Fernando Cano y Carlos Valls (trombones).

Sobre el escenario

En la parte frontal del escenario se ubicaron, en este orden: Joan Fort (Dandy Wolf), Hielo; María Iturralde (Miss Black Emotion), Recuerdo a los Creedence; Javier Besnard y Vite Barreda (Los Franelas), Quería el mundo cambiar; Miguel Verchili, Voy a pedirte en matrimonio; Nuria Aparici (Sordomondo), Gabriela y Candela Tomás (Las Auténticas), Es difícil olvidar; Dani Silvestre (Faradai), Noche de fuego; Aroa Morcillo (Los Franelas) y Alejandro Viciano ‘Chano’ (Juan Nadie), Estoy borracho; José Luis Lorente ‘Chino’ (Simago Lemon’s y Udelgrau) y Cristian Lorente, Estamos locos; Aroa Morcillo, por la baja a última hora de Sergi Pérez (The Veterans), Harley boys; Luis Sánchez (K7s y Los Reactivos), Mi cenicero; Agustín Ahís (Hot Coyotes), Tiempos de cerveza y rock and roll; y Anna Millo (The Dance Crashers), No voy a pensar más.

Una noche de emociones que tuvo su culmen en la interpretación y las palabras de Anna Millo ensalzando la figura de Morcillo, el trabajo de todos los músicos que han participado en este proyecto de Benicàssim.pop y el alto nivel general de los músicos de Castellón