Al director de cine y actor galo Sacha Guitry se le atribuye la frase que reza «la vida es un conjunto de pequeños dramas que todos juntos no constituyen más que una comedia» y si alguien puede confirmar que su opinión tiene cierto rigor es Martita de Granà.

La actriz andaluza se ha catapultado a la fama gracias a su innata vis cómica y a la forma de contar anécdotas de su vida cotidiana. El gracejo y desparpajo que derrocha en sus monólogos la han hecho una auténtica influencer y fenómeno viral. De hecho, desde que aterrizó en las redes sociales, su popularidad ha crecido como la espuma y sus seguidores se cuentan con seis ceros. La granadina supera ya el millón en Facebook y se acerca al millón y medio en Instagram. Destacable es también el número de fans con los que cuenta en otras plataformas como Tik Tok, con más de medio millón, o los cerca de 40.000 en Twitter.

Humor como terapia

Todas estas cifras no hacen más que constatar que el humor y el carisma de Martita de Graná enganchan y la organización del festival Peñíscola From Stage no ha querido dejar pasar la oportunidad de incluir su actuación en el programa de la presente edición con la decidida intención de que el público asistente al espectáculo disfrute al máximo de las bondades que aportan la risa y las carcajadas, algo que está más que asegurado con esta humorista.

Marta Martínez, que es su nombre real, iba para maestra pero cambió las aulas por los escenarios e internet cuando grabó un vídeo de dos minutos hablando sobre su querida Granada que se viralizó. A partir de ahí, su carrera ha sido meteórica y se ha coronado como la reina de la comedia.

Se dirige a un auditorio donde todos son amigos y amigas, y con ellos comparte sus vivencias más cotidianas

La andaluza ha hecho del escenario su casa y del público su confidente, al que cuenta, sin tapujos, como quien se dirige a un auditorio donde todos son amigos y amigas, sus vivencias más cotidianas. Esa cercanía con los espectadores también es, sin duda, parte importante del éxito que ha cosechado.

Así, aunque no ejerce de profesora, Martita de Graná da una clase magistral en cada actuación de como afrontar la vida con humor y alegría es la mejor filosofía.

En Peñíscola From Stage, la actriz andaluza compartirá no solo sus anécdotas más hilarantes y esperpénticas, también demostrará cómo la actitud a la hora de enfrentarse a las situaciones que se presentan en el día a día puede transformar una experiencia incómoda o desastrosa en motivo de risa y digna de ser recordada.

Sus monólogos son un ejemplo de ello. Su humor fue su más valiosa herramienta para superar el obligado encierro impuesto al inicio de la pandemia y para hacerlo mucho más llevadero a sus seguidores. Su relación con sus amistades, los problemas amorosos o la ausencia de sexo, entre otros, son temas que también producen risa cuando los cuenta Martita la de Graná.