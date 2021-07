Millones, Tutu, Favorito, Vida de rico... Muchos de los éxitos de Camilo se han convertido en algunas de las canciones que más se escuchan en las distintas plataformas últimamente. Convertido en uno de los mayores exponentes del nuevo pop, y con ese toque de reguetón tan peculiar, el cantautor colombiano desembarca este 13 de julio en Luce Benicàssim con motivo de su primera gira por España titulada Mis manos tour, con la que recorrerá buena parte de la geografía española durante los próximos meses en compañía de su mujer, Eva Luna, de quien, enamoradísimo, intenta separarse lo mínimo e indispensable.

Modificaciones obligadas en el aforo

Debido a las últimas restricciones impuestas por las autoridades sanitarias como medida de contención de la expansión del Covid-19, la organización informó ayer de que se veían obligados a proceder a la devolución de algunas entradas. Avisaban de que se procedía al reembolso automático del importe de algunas entradas a través del canal por el que habían sido adquiridas, sin necesidad de hacer ninguna gestión.

Una gira emocionante

El artista colombiano, que posee uno de los bigotes más reconocibles de la escena actual y que son una de sus señas de identidad, ha conquistado a medio mundo con su cercanía, su sonrisa y su naturalidad.

A pesar de ser todo un fenómeno a nivel internacional, sigue mostrándose humilde. En una entrevista reciente señalaba que se siente feliz y muy emocionado al embarcarse en esta primera gira por España. «Es un momento con el que he soñado muchos años en mi vida, toda mi vida tal vez. Está por pasar, estoy por vivir ese sueño, tengo nervios, un poquito, no por inseguridad sino por los nervios que sentía también cuando me iba a casar, nervios antes de algo muy significativo», aseguraba.

Aperitivo y...

A las 18.00 horas se abrirán las puertas del recinto de festivales de la localidad benicense para asistir a uno de los conciertos más esperados de esta primera edición del Luce Benicàssim. Pero antes de que aparezca sobre el escenario el artista colombiano —que no hay que olvidar, protagoniza la única actuación internacional de la cita organizada por la promotora The Music Republic—, el público tendrá oportunidad de conocer el proyecto musical de Ana y Carol, o de Carol y Ana, que son más conocidas como Marlena. Las dos jóvenes madrileñas se están haciendo un hueco en el panorama nacional con un estilo que podría definirse como indie-pop, de letras que hablan de lo cotidiano, de lo que puede ocurrirle a cualquier persona, en cualquier momento de su vida. Su sonido se caracteriza por la voz tan personal de Ana y las producciones totalmente vanguardistas de Carol.

Así, Marlena darán la bienvenida al público para que luego sea Camilo quien entregue de vuelta «el amor del público» en una actuación en la que, asegura, guarda una gran sorpresa. Además de ese aliciente, en su puesta en escena, acompañado por una banda que define como sus «amigos y hermanos de mi vida», el ganador del Grammy Latino 2020 y nominado al Grammy internacional 2021, interpretará en vivo todos los éxitos extraídos de sus dos álbumes certificados Platino Por Primera Vez y Mis Manos.

«Vernos por primera vez a los ojos y cantarnos esas canciones que fueron himnos de esperanza y de luz tanto para mí como para tantas personas, es algo que he soñado durante mucho tiempo», explica el cantante, quien expresa que «está feliz y agradecido» de que, por fin, acerque su música por todo el territorio español.