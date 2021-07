Somos inconformistas, y como tal, siempre hemos sentido la necesidad de inventar mundos nuevos, realidades paralelas, universos que luego podamos explorar. También somos conscientes de todos esos delitos y faltas que nos caracterizan, de ahí que busquemos modos de prevenir ciertos caos y locuras. De todo ello nacieron las utopías, ucronías y distopías, esos relatos en los que abocamos esperanzas y miedos, espejos de lo que somos o podemos llegar a ser. Muchas de estas historias resultan apocalípticas, lo cual no es un buen presagio, aunque también pueden ser vistas como llamadas de atención, como alertas ante lo que puede o podría venir. Vista la actualidad social y política de los últimos años a nivel global, uno podría pensar que estamos protagonizando una de esas historias o cuentos, porque cada vez es más evidente que ciertos totalitarismos y extremismos siguen más vigentes que nunca. Da miedo, y mucho. Aquellos países que se erigieron en su día como salvadores y modelos a seguir, las llamadas potencias mundiales, se han convertido en un disparate, en un espectáculo circense que sólo divierte a unos pocos y que atenta contra las libertades de muchos. Todo ello es fruto de una crisis global, que es una crisis moral, de pensamiento, no económica como insisten en hacernos ver —aunque todo va ligado, no vamos a negarlo—. Y en ese marco, aparece un autor como Nana Kwame Adjei-Brenyah y escribe una serie de relatos que son atrevidos, incisivos, feroces.

Friday black (Libros del Asteroide), que así es como se llama este conjunto de textos que ahora se publican en España con la traducción de Javier Calvo, nos sumerge de lleno en ese mundo distópico donde la violencia, el racismo y el terror están a la orden del día, fruto de una sociedad decadente, cada vez más extrema, una sociedad anhelante de furia y ensañamiento, incongruente, injusta. ¿Pero qué es la justicia? A tenor de muchas de las noticias que uno observa a diario, no parece tan distante la realidad que narra Adjei-Brenyah de la que un buen número de personas vive hoy.

Con una imaginación desbordante, el escritor estadounidense pone el dedo en la llaga de muchas de las lacras de la sociedad del siglo XXI, haciendo especial hincapié en la xenofobia y en ese sentirse desamparado si uno no es blanco, de mediana edad y heterosexual. Desde el primer relato, uno de los más punzantes («Los cinco de Finkelstein»), hasta el último («A través del destello»), el autor nos conduce por muchos de los pecados de la sociedad occidental, capitalista y neoliberal actual, una sociedad en la que la gente se mata por las rebajas de unos grandes almacenes, que mata, también, por ser de un color diferente, una sociedad que se aboca peligrosamente hacia el precipicio hasta provocar su destrucción total y verse sumergida en un bucle temporal donde reviva, una y otra vez, su propia aniquilación. Da la sensación de que ante este delirio apocalíptico no haya esperanza. Sin embargo, sus protagonistas, a pesar de toda esa crudeza, intentan mantener la cordura, intentan sobrevivir ante el cataclismo. Su lectura, te atrapa.