Carla Frigola, conocida con el nombre artístico de Carla Frigo, es una joven cantante gironina de dieciocho años, nacida en Lloret de Mar, que se ha convertido en todo un fenómeno en el Reino Unido a través de la plataforma Tik-Tok. Uno de sus vídeos, donde aparecía con una camiseta del Chelsea la disparó hacia el estrellato y ya supera los 1,6 millones de seguidores en esta red, a los que hay que sumarle los 300.000 que acumula en Instagram. Frigo quiere triunfar como cantante, pero también estudia diseño de moda en Barcelona, su otra gran pasión. Nieta del histórico exfutbolista del Espanyol Joan Martínez Vilaseca, también conocido por haber estado en el fútbol base del Barça descubriendo talentos más de tres décadas, ha firmado por la multinacional Warner Music.

-Una camiseta del Chelsea le ayudó a hacer el gran boom en Tik-Tok, dónde tiene 1,6 millones de seguidores. Es futbolera?

-En casa siempre ha habido ambiente de fútbol. Mi abuelo (Joan Martínez Vilaseca) era futbolista profesional y entrenador y es un deporte que siempre he vivido de muy cerca. Realmente llevaba la camiseta del Chelsea pero podría haber llevado cualquier otra.

-También hizo que fuese muy conocida en el Reino Unido. ¿Cómo vive eso de tener seguidores de otro país?

-La verdad es que me gusta mucho. El hecho de darte a conocer en un idioma como el inglés hace que llegues a un público más amplio.

-La entrevistamos como cantante pero en realidad tiene otras facetas: influencer, tick-toker y, además, hace diseño de moda. ¿Con cuál de estos perfiles se identifica más?

-Claramente con cantante y diseñadora de moda. Tik-tok e Instagram solo lo utilizo para visualizar mi trabajo como cantante, pero no me gusta que me llamen influencer o tik-toker porque no me lo siento.

-No debe ser fácil combinar ambas cosas. ¿Cómo lo hace?

-Es muy difícil combinar moda y música, que son las dos cosas que hago a tiempo completo. Pero supongo que la clave es ir haciendo poco a poco cada día.

"Quiero explorar muchos géneros musicales porque no quiero ser la chica del reggaetón"

-Tik-Tok ha conseguido posicionarse como una plataforma clave para la industria musical. ¿Tener tantos seguidores le ha servido para fichar por Warner Music Spain?

-No. La discográfica me fichó cuando hacía segundo de bachillerato por un vídeo que subí en Instagram. Pero los seguidores que tengo en Tik-Tok e Instagram me siguen por un tema superficial con el físico, no por mis canciones. En cambio, los fans que tengo de la música los he conseguido desde cero. Seguro que algo ayuda, pero hay que tener en cuenta que una vez te identifican como tik-toker, eso anula cualquier otra faceta que puedas tener.

-Por lo tanto, se podría decir que ahora su objetivo es desmarcarse de la etiqueta de tik-toker y centrarse en la de cantante,¿ no?

-Sí, exacto. Es lo que llevo haciendo desde hace muchos meses.

-Tiene dieciocho años y su productor veintidós. Aun así, habéis llegado pisando fuerte. ¿Cree que pueden llegar a tener una trayectória internacional?

-Es el objectivo que queremos conseguir. Ser joven no es ningún inconveniente sino todo lo contrario. Además, al ser los dos tan jóvenes nos entendemos mucho a la hora de componer los temas porque tenemos los mismos gustos. Y hablar en inglés también abre muchas puertas y estamos yendo a por todas para conseguirlo.

-¿Los fans que tienes en la música también son ingleses?

-Sí. Si te fijas, en el último tema, I’m Blessed, ya he trabajado con una estética mucho más europea. En cambio, los dos primeros temas, Veneno y Adentro son muy de aquí, y no quiero estancarme en el contexto español. Tengo que aprovechar la fama internacional que tengo en el Reino Unido.

-De hecho, en ocho meses ha sacado cuatro temas, y de dos géneros diferentes: reggaeton y trap. ¿Está experimentando para encontrar su género musical, o simplemente hace lo que siente?

-Hago lo que siento y ahora me apetece experimentar con distintos géneros musicales. Quiero explorar porque no quiero ser "la chica del reggaetón". Además, quiero empaparme de la música que escucho.

"Los seguidores que tengo en Instagram o Tik-Tok me siguen por un tema superficial como el físico, no por la música"

-¿Estar acostumbrada a tener miles de likes en redes le ha llevado a tener más autoexigencia con la música?

-Sí, cuando empecé me pasaba mucho porque, además, soy una persona muy exigente conmigo misma. Hasta que entendí que no podía autoexigirme unos niveles tan altos en la música porque acababa de empezar, mientras que en Instagram y Tik-Tok ya hacía mucho tiempo que estaba. Soy consciente que es una cosa que tengo que ir haciendo poco a poco sin machacarme.

-¿Cree que este éxito ha sido cuestión de suerte o bendición?

-No. En realidad he estado trabajando en esto desde los siete años y desde siempre ha sido mi sueño.